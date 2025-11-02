Suscribirse

Alexa Torrex fue confirmada como segunda participante de ‘La casa de los famosos’; envío contundente mensaje: “Muchos me subestiman”

La cantante e influencer se mostró agradecida por llegar al reality más polémico del país.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

2 de noviembre de 2025, 11:52 p. m.
Este es el segundo grupo de aspirantes a 'La casa de los famosos 3'
Se confirmó la tercera participante de 'La casa de los famosos' elegida por el público. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @Canal RCN

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ya está arrancando y la producción ha comenzado a revelar detalles sobre su nueva edición.

Al igual que en el formato del año 2024, los ingresos de los participantes se dividen entre quienes son invitados directamente por El Jefe y aquellos que logran su entrada gracias al voto del público.

Contexto: “Se metió en mi relación”: aspirante a ‘La casa de los famosos 3’ dio la razón de su enemistad con Rafaella Chávez

Este domingo 2 de noviembre se conoció el nombre de la segunda concursante que obtuvo su cupo mediante esta votación de los televidentes y seguidores.

En esta ocasión, seis mujeres compitieron por la confianza de los televidentes, quienes con sus votos definieron al participante que cruzaría las puertas de la casa más famosa de Colombia.

Alexa Torrex: música, arte y autenticidad que conquistan | Aspirante a La casa de los famosos Col

Alexa Torrex es la segunda participante confirmada para La casa de los famosos Colombia 3

Finalmente, fue Alexa Torrex quien se llevó el triunfo y se convirtió oficialmente en la segunda participante confirmada de esta esperada tercera temporada, consolidando así su entrada a uno de los realities más comentados de la televisión colombiana.

La noticia fue confirmada a través de un post en la cuenta oficial del Canal RCN:

“¡Confirmada! El público eligió a Alexa Torrex como la segunda habitante oficial de #LaCasaDeLosFamososCol3 ¡Prepárense, porque esta entrada promete temperamento, estrategia y mucha verdad incómoda. Recuerda que mañana se conocerá al tercer grupo de aspirantes a #LaCasaDeLosFamososCol", escribieron.

Minutos después de que se diera a conocer su confirmación, la cantante y creadora digital reaccionó en este mismo post y se mostró agradecida por lograr ser parte de este formato de entretenimiento.

“No lo creo, no lo creo, no lo creo, no lo creo, no lo creo. Dios eres grande, familia y amigos, gracias, y seguidores, los amo, son grandes. Vamos con toda, muchos me subestiman y no saben todo lo que tengo por dar”, escribió Alexa.

En los comentarios, muchos de sus amigos se mostraron felices por su victoria, ya que aseguran que ella puede dar mucho contenido dentro de la casa.

Alexa Torres se pronunció por ser confirmada en 'La casa de los famosos 3'.
Alexa Torres se pronunció por ser confirmada en 'La casa de los famosos 3'. | Foto: Instagram: @canalrcn

“Eso, mi reina”; “Alexa mi amor, me encanta. Felicidades”; “lo sabía, te lo mereces reina mía”; “ya entró una cucuteña por fin”; “¡Felicitaciones amiga linda!“; ”Se sabia, tu siempre ganadora", se lee en el post

Sin embargo, la mayoría de los comentarios apuntaban a que nadie la conoce y que fue un grupo de mujeres desconocidas que no son famosas.

Contexto: Nicolás Arrieta habló al ser el primer confirmado para ‘La casa de los famosos’; agradeció a su estilo: “Gracias por dañarme”

“La casa de los desconocidos”; “dónde voto pa’ sacarla”; “Ok, ¿y por qué es famosa?“; ”¿quién es esa?“; ”La casa de los famosos o la casa de los que van a volver famosos?“; ”esperemos que el 3 grupo no sea tan hueso como este, que al menos si podamos reconocer a alguien"; “por fin mañana nuevo listado, qué estrés este grupo de botox”, fueron algunas de las críticas por parte de los internautas.

