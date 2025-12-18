Gente
Murió reconocido tiktoker, a los 31 años; fue hallado sin vida en su casa y dejó particular mensaje antes del suceso
Tucker Genal desató una ola de reacciones tras ser encontrado muerto en su vivienda.
18 de diciembre de 2025, 1:36 p. m.
Tucker Genal Foto: Instagram @tuckergenal
