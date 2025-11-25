Murió reconocida ‘influencer’ y actriz de contenido para adultos, a los 23 años; su novio apareció sin vida tres días después

Las plataformas digitales se han transformado en el escenario favorito para que numerosos creadores de contenido e influenciadores muestren su trabajo y conecten con miles de usuarios. Gracias a sus publicaciones y estilos particulares, muchos logran destacarse y obtener una enorme visibilidad.

En estos espacios se encuentran perfiles de todo tipo, dedicados a temáticas como moda, bienestar, videojuegos, cine, música o aventuras en la ciudad. La mayoría busca crecer en alcance y consolidar una comunidad fiel que siga de cerca cada una de sus publicaciones.

Sin embargo, no todo en el mundo digital es positivo. En ocasiones, estas mismas redes se convierten en escenario de situaciones dolorosas que involucran a los creadores, pues algunos deciden hacer públicas sus dificultades personales, episodios trágicos que marcan profundamente sus vidas y cambios particulares.

Recientemente, las plataformas quedaron sin palabras tras conocer el inesperado caso de Gina Lima, creadora de contenido para adultos, de 23 años, quien fue hallada sin vida en la vivienda que compartía con su pareja sentimental.

Las autoridades, que siguen investigando lo ocurrido, mencionaron que todo sucedió en Quezon City, perteneciente al área de Manila. De acuerdo con lo que recopilaron medios internacionales, esta situación conmocionó a Filipinas, teniendo en cuenta el giro que tuvo en los días siguientes.

Según lo mencionado, Gina Lima fue hallada muerta el 16 de noviembre, siendo trasladada a un centro médico. El informe preliminar aseguró que la influencer tenía líquido en los pulmones, lesiones externas y congestión cardíaca.

Gina Lima nació en Bayugan y se fortaleció en redes sociales, sumando más de 177.000 seguidores en Instagram. Su trabajo en contenido para adultos destacó en espacios como Vivamax, mientras que en otros escenarios compartió parte de su vida cotidiana.

Novio de Gina Lima apareció muerto tres días después

Lo inesperado e irregular de la situación fue que, tres días después de la muerte de la creadora de contenido, su novio, Iván Ronquillo, fue encontrado sin vida en las escaleras de la residencia. Medios locales sugirieron que el hombre se habría quitado la vida, debido a las circunstancias en las que apareció.

Detalles en plataformas digitales como El Heraldo dejaron en evidencia que, supuestamente, la pareja estaría distanciada. Un mensaje del sujeto despertó reacciones en los curiosos.