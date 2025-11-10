Influencer fue asesinada tras ser secuestrada en plena transmisión en vivo; videos causan conmoción

El nombre de Mariam Cisse se hizo viral en redes sociales, pues la creadora de contenido fue secuestrada mientras realizaba una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok, dejando a miles de personas preocupadas por su bienestar.

Pese a que muchos estaban hablando del tema por internet y se esperaba que la joven lograra regresar sana y salva a su hogar, fue ejecutada frente a una multitud, causando un fuerte dolor entre quienes presenciaron el hecho y los que estaban atentos a lo ocurrido por medio de distintas plataformas de comunicación.

🇲🇱 Radical Islamists executed a famous TikTok blogger Mariam Cisse in the Malian city of Tonka on the central square.



According to the media, the girl was at the fair, from where she was taken away by armed men on a motorcycle. The next day she was brought to the central square… pic.twitter.com/U4SRm0bMCq — dana (@dana916) November 10, 2025

La joven residía en Malí y contaba con una comunidad de más 90.000 personas que diariamente disfrutaban de su contenido en el cual hablaba de sus gustos y su día a día.

Todo ocurrió mientras la creadora de contenido estaba mostrando detalle a detalle, algunos de los productos que se ofrecían en un popular mercado de la zona. Sin embargo, en medio de su grabación y frente a cientos de espectadores que estaban conectados a la aplicación, una gran cantidad de hombres armados ingresaron al lugar y la raptaron en cuestión de segundos.

Según reveló Blu Radio, la mujer fue obligada a abandonar el lugar y aseguraron que su propósito era ayudar al ejército del país, por lo que fue trasladada a la Plaza de la Independencia de Tonka, en donde la habrían obligado a ponerse de rodillas antes de propinarle un disparo frente a los ciudadanos.

Debido a la gravedad de los hechos, la policía inició las respectivas investigaciones y hasta el momento, se piensa que el crimen había sido organizado y ejecutado en manos de los integrantes del Jama’at Nasr al-Islam wal-Muslimin, uno de los grupos de Al Qaeda.

Hasta el momento no se ha realizado ninguna identificación sobre los posibles responsables y en consecuencia no hay ningún capturado por la muerte de la joven creadora de contenido de TikTok.

El caso causó indignación por medio de distintas redes sociales, a través de las cuales los usuarios de varios países se pronunciaron al respecto y pidieron justicia por Mariam Cisse, pues se espera que no se convierta en una cifra más de asesinados por grupos criminales que quedan en el olvido en búsqueda de una solución.