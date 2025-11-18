Suscribirse

Se conocen detalles de lo que pasó con los bienes de Mauricio Leal tras su muerte: hubo sorpresa clave

Nueva información salió a la luz sobre la situación que rodea la muerte del famoso estilista.

Redacción Gente
18 de noviembre de 2025, 10:20 p. m.
No hay recursos para pagar la permanencia de los cuerpos de Mauricio Leal y de su mamá en un cementerio de Bogotá.
El fallecimiento de Mauricio Leal estremeció al país en 2021, dejando una serie de dudas y versiones alrededor de las enigmáticas circunstancias en las que murieron el reconocido estilista y su madre. A medida que avanzaban las investigaciones, nuevos datos iban saliendo a la luz, manteniendo a los colombianos pendientes de cada revelación sobre este caso que conmocionó a la opinión pública.

Recientemente, las miradas se posaron en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual dio a conocer nuevos detalles relacionados con el estado de los bienes del famoso, los cuales fueron incautados en enero de 2022, luego de perder la vida. Un documento oficial se encargó de explicar lo correspondiente al caso, señalando quién tenía la administración de ello.

El informe entregado por la entidad afirmó que estas propiedades se encontraban bajo su administración y cuidado, debido a un proceso adelantado por “presunto enriquecimiento ilícito” y por un “incremento patrimonial no justificado”.

“La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informa que actualmente reposan bajo su administración los activos que pertenecían al reconocido estilista Mauricio Leal Hernández (Q. E. P. D.), desde el 14 de enero de 2022, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación y en aplicación de medidas cautelares de extinción de dominio sobre sus bienes”, se lee en el comunicado.

No obstante, un punto que llamó la atención del documento fue que la SAE confirmó que Mauricio Leal, en 2008, hizo parte de la conocida Lista Clinton, debido a vínculos que lo rodeaban.

Documentos oficiales indican que el señor Mauricio Leal Hernández estuvo relacionado con la ‘Lista Clinton’ alrededor del año 2008 debido a vínculos comerciales con empresas asociadas al Cartel de Cali y al clan Rodríguez Orejuela”, apuntó.

Jhonier Leal fue condenado a 55 años de cárcel por el doble asesinato de su madre, Marleny Hernández, y su hermano Mauricio Leal, en noviembre de 2021.
Jhonier Leal fue condenado a 55 años de cárcel por el doble asesinato de su madre, Marleny Hernández, y su hermano Mauricio Leal, en noviembre de 2021. | Foto: suministradas a semana api

Basándose en información de la Fiscalía, la entidad aseguró que esa investigación al estilista no continuó una vez fue retirado de aquella polémica lista. En el texto se apunta que “se identificó un incremento patrimonial inusual en el periodo inmediatamente posterior a su desvinculación”, por lo que llevaron nuevas investigaciones por parte de las autoridades.

Es importante mencionar que la SAE reconoció que los bienes están valorados en $2.265.452.000 de pesos.

- Una casa en La Calera de 1.165,2 m², avaluada en $1.370.000.000

- Un apartamento de 150,49 m², avaluado en $462.738.000.

- Un automóvil Mercedes Benz modelo 2016, avaluado en $47.564.000. • Una motocicleta AK125CR4.

- Una camioneta Mercedes Benz modelo 2019, avaluada en $244.150.000.

- Mauricio Leal Music S. A. S., con activos por $20.000.000 - actualmente liquidada por inactividad

- Mauricio Leal Peluquerías S. A. S., con activos por $120.000.000, además de dos establecimientos de comercio de la misma marca registrados en Bogotá y Cajicá (Cundinamarca).

