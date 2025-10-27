Bienes de Mauricio Leal: Hermano del estilista demandó “por indignidad” a Jhonier Leal, quien busca quedarse con las propiedades

Carlos Andrés García es medio hermano de Mauricio Leal, el estilista asesinado el 21 de noviembre de 2021 en La Calera, en Cundinamarca, en un hecho escabroso donde también murió Marleny Hernández, su madre.

García permanece en la Cárcel de Máxima Seguridad de Jamundí, en Valle del Cauca, está condenado a 15 años por el delito de abuso sexual y le faltan dos años para cumplir su pena. Desde allí habló en exclusiva con SEMANA.

García contó que demandó a su hermano Jhoiner Leal por el delito de indignidad sucesoral porque pretende quedarse con las millonarias propiedades que dejó Mauricio Leal, pese a que “él lo mató en el mismo hecho en que atacó a mi madre”.

Carlos García, medio hermano del estilista Mauricio Leal, habló con SEMANA. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

“A Jhonier le puse una demanda por indignidad. Y resulta que me informa mi abogada, Érika Sanguinetti, que la defensora de él va a pelear jurídicamente los bienes de mi hermano, Mauricio Leal. ¿Cómo así?, pregunté. A él no le toca nada. Tras de que mata a mi mamá y a mi hermano, quiere venir a pelear algo que por ley no le toca. ¿Cómo es posible eso? Si por eso le quitó la vida a mi familia y me dejó a mí sin mamá y sin hermano. Yo, en mi ignorancia, pienso que un juez que esté en sus cabales no le va a dar ese aval", le afirmó a SEMANA.

Recordó que Jhonier, en una ocasión, le contó que estaba muy “endeudado y azarado”.

“Yo le dije: ‘Hermano, no le puedo ayudar porque estoy acá en la cárcel, pero dígale a Mauricio’. Y él me respondió: ‘No, Andrés, ese man –ni siquiera dijo mi hermano– dice que no tiene plata, pero para irse a gastar dinero con sus amigos y mi mamá, sí’. Él me había dicho que debía como 300 millones de pesos".

Carlos y Jhonier no tienen ninguna comunicación, pese a que son los dos únicos hermanos que quedaron vivos de esa familia.

Carlos García, medio hermano de Mauricio Leal. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

“No tengo ningún contacto con él. Me gustaría enfrentar a Jhonier, confrontarlo y decirle de frente cómo tiene la osadía de venir a pelear algo sabiendo que él lo que hizo fue por eso. Sí me gustaría confrontarlo. Le preguntaría, además, por qué le quitó la vida a su propia mamá, sabiendo que ella nos amaba a los tres. Sentía celos, ya que ella prefería a Mauricio porque, como es bien sabido, él no gustaba de las mujeres”, dijo.

Carlos Eduardo García tiene varias razones para pensar que Jhonier asesinó a su familia, según le narró a este medio.

“Lo creo totalmente. Hay muchas cosas que me llevan a pensarlo. Cómo es posible que, unos días antes del doble homicidio, él me había dicho que con Luz Helena, su esposa, habían tomado la decisión de adelantar los trámites de divorcio y por eso se había ido a vivir con mi hermano y mi mamá. Pero, cuando pasaron los hechos, ¿por qué él se fue, nuevamente, a vivir con su esposa si estaban separados? Al otro día del crimen se fue a la casa de ella. En mi pensar, ella también sabía. Me han dicho que ella le decía: ‘Jhonier, usted tiene que decirle a su hermano que lo ponga de administrador (de la peluquería)’. Ella, según me contaron, lo inducía a eso. Me gustaría mucho que la Justicia también la investigara".

Carlos García, medio hermano de Mauricio Leal. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Y se planteó otro interrogante: “Porque cuando sucedió el crimen llegaron a la casa de La Calera, donde ocurrió la tragedia, Jhonier y Jaír Ruiz, el empleado de Mauricio, y pasó algo extraño. Primero entró Jaír y se devolvió corriendo y le dijo a Jhonier que no había nadie. Y Jhonier se quedó parado en el carro. ¿Por qué no ingresó a la casa? Para mí, Jaír Ruiz también tiene algo que ver. Yo hablaba mucho con mi mamá y, días antes de su asesinato, ella me contó que no le tenía confianza a Jaír por cosas que estaba haciendo él. Él se tomaba muchas atribuciones que no le correspondían, según me comentaba ella. Mi mamá, en una oportunidad, lo pilló en una vaina toda rara; la verdad, no me dijo en qué. Era quien manejaba el carro, pero mi mamá ya no le tenía confianza, pese a que lo conocemos desde peladito".