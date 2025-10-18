Suscribirse

El Tribunal Superior de Bogotá se alista para fallar en el caso de Jhonier Leal, por el asesinato de su madre y su hermano

La defensa insiste en que demostrará que Jhonier no fue el responsable de esas muertes.

Redacción Confidenciales
18 de octubre de 2025, 7:23 a. m.
La Fiscalía capturó en su propia vivienda a Jhonier Leal, hermano de Mauricio, quien era uno de los principales sospechosos.
Jhonier Leal espera el fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

Uno de los casos judiciales más escabrosos y sonados en la historia reciente del país está a punto de resolverse en segunda instancia. SEMANA confirmó que tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidirán en los próximos días si Jhonier Leal, el hermano del reconocido estilista Mauricio Leal, es culpable de su asesinato, además del de su madre, Marleny Hernández.

Contexto: Mauricio Leal: revelan la millonaria fortuna que dejó el estilista colombiano

En ese orden de ideas, determinarán si dejan en firme el fallo en primera instancia de un juez que lo condenó a 55 años de cárcel, una especie de cadena perpetua, o, al contrario, lo liberan. Cualquiera que sea la decisión, pasará a una última revisión en la Corte Suprema. El también estilista de 55 años se declaró inocente, posteriormente culpable y luego se retractó. La defensa insiste en que demostrará que Jhonier no fue el responsable de esas muertes.

