CONFIDENCIALES

El Tribunal Superior de Bogotá se alista para fallar en el caso de Jhonier Leal, por el asesinato de su madre y su hermano

La defensa insiste en que demostrará que Jhonier no fue el responsable de esas muertes.

18 de octubre de 2025, 7:23 a. m.