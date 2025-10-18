CONFIDENCIALES
El Tribunal Superior de Bogotá se alista para fallar en el caso de Jhonier Leal, por el asesinato de su madre y su hermano
La defensa insiste en que demostrará que Jhonier no fue el responsable de esas muertes.
Uno de los casos judiciales más escabrosos y sonados en la historia reciente del país está a punto de resolverse en segunda instancia. SEMANA confirmó que tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá decidirán en los próximos días si Jhonier Leal, el hermano del reconocido estilista Mauricio Leal, es culpable de su asesinato, además del de su madre, Marleny Hernández.
En ese orden de ideas, determinarán si dejan en firme el fallo en primera instancia de un juez que lo condenó a 55 años de cárcel, una especie de cadena perpetua, o, al contrario, lo liberan. Cualquiera que sea la decisión, pasará a una última revisión en la Corte Suprema. El también estilista de 55 años se declaró inocente, posteriormente culpable y luego se retractó. La defensa insiste en que demostrará que Jhonier no fue el responsable de esas muertes.