Mauricio Leal: revelan la millonaria fortuna que dejó el estilista colombiano

Erika Sanguinetti, abogada de la familia Leal, habló del dinero y las propiedades del peluquero.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

10 de octubre de 2025, 10:30 p. m.
No hay recursos para pagar la permanencia de los cuerpos de Mauricio Leal y de su mamá en un cementerio de Bogotá.
El peluquero fue asesinado en el año 2021. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El trágico asesinato del reconocido estilista colombiano Mauricio Leal y de su madre, la señora Marleny Hernández, ocurrido el 22 de noviembre de 2021, estremeció profundamente al país y dejó una gran cantidad de preguntas que hasta día de hoy están sin resolver.

Después de que la justicia condenara a Jhonier Leal a 55 años de cárcel tras ser hallado culpable del crimen, mucho se ha hablado de lo que podría llegar a pasar con el dinero que reposa en las cuentas de banco y los bienes del estilista.

Jhonier Leal fue condenado a 55 años de cárcel por el doble asesinato de su madre, Marleny Hernández, y su hermano Mauricio Leal, en noviembre de 2021.
Jhonier Leal fue condenado a 55 años de cárcel por el doble asesinato de su madre y su hermano. | Foto: suministradas a semana api

Mauricio Leal había construido una exitosa carrera en el mundo de la belleza, pues para el momento de su muerte era considerado el peluquero de confianza de algunas de las modelos, reinas, presentadoras y artistas más importantes del mundo del espectáculo nacional.

Tras varios años de trabajo, abrió varios salones de belleza en la ciudad de Bogotá, en donde, en compañía de su equipo, realizaba varios procedimientos estéticos y cambios de look.

Sin embargo, luego de su asesinato, su empresa y el acceso al dinero del peluquero quedaron bloqueados y la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) quedaron a cargo de la administración y custodia de su patrimonio.

¿De cuánto es la fortuna de Mauricio Leal?

Por medio de una reciente entrevista de Erika Sanguinetti, abogada de la familia Leal, con Felipe Quintero, editor judicial de Noticias RCN, se habló del patrimonio que habría construido el famoso estilista previo a su asesinato.

Los hermanos Leal en una de sus peluquerías. | Foto: Pantallazo de video tomado de la

Aunque no hay una cifra oficial confirmada, se estima que el valor total de los bienes sometidos al proceso de extinción podría superar los 2.000 millones de pesos, según versiones entregadas por la defensa. Sin embargo, por el momento, no se ha compartido un monto neto.

“Estamos aproximadamente de que es una masa que puede estar estimada en 2.000 o, de pronto, un poco más de 2.000 millones”, fueron las palabras de la abogada.

Fanny Lu habló de los planes que tenía Mauricio Leal

Una de las figuras que más se ha pronunciado con respecto a la muerte de Mauricio Leal es Fanny Lu, pues se acompañaron y apoyaron a lo largo de los años, logrando darse a conocer de manera conjunta y evolucionando en sus profesiones.

En entrevista con Los Impresentables de Los 40, Fanny Lu habló de los planes que tenía con Mauricio, pues solían compartir tiempo de calidad y diversión cuando no tenían compromisos laborales.

“Yo había visto a Mao; nos íbamos a ir ese miércoles de viaje, esto fue un lunes. Él estuvo el viernes en mi casa, y como teníamos los Panamericanos en Cali, yo trabajaba con él, no solo en el peinado y en el maquillaje, sino, qué va con ese maquillaje. Él buscaba referencias y todo y nos divertíamos mucho. Cuando no tenía trabajo, él me decía que me fuera para allá, que me quería consentir, me hacía las uñas, el pelo, las cejas, y no me cobraba, con tal de que fuera”, dijo frente a los micrófonos del programa de radio.

