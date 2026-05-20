Colombia confirmó sus equipos para el Sudamericano Sub-12 de Bolivia: raquetas listas

La Federación Colombiana de Tenis oficializó la convocatoria de los deportistas que representarán al país en el Campeonato Sudamericano Sub-12, programado del próximo sábado 20 al domingo 28 de junio de 2026 en Santa Cruz, Bolivia.

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El conjunto masculino estará integrado por Samuel García Hurtado, Nicolás Deckers y Samuel Martínez, bajo la dirección del entrenador Andrés Torres. Por su parte, la nómina femenina la conforman Carla Arroyave, Sofía Galvis y Sofía Taborda, con Fredy Ramírez como seleccionador.

El comité ejecutivo de la federación señaló que la participación en este torneo internacional exige compromiso, disciplina y un comportamiento adecuado tanto dentro como fuera de los escenarios de competencia. Asimismo, la entidad confirmó que la asistencia de la delegación se concretó mediante el respaldo institucional del Ministerio del Deporte.

Países participantes

El certamen juvenil reunirá a equipos de diez naciones de la región, incluyendo a Argentina, Brasil, Chile y el país anfitrión, Bolivia.

Mientras la delegación colombiana ya seleccionó a sus deportistas, el resto de las confederaciones avanza en la realización de torneos selectivos internos para definir a sus tenistas oficiales.