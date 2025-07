En Colombia, los menores de edad deben responder penalmente por sus actos

Estas estructuras ilegales entrenan a menores no solo en la ejecución de delitos, sino también en cómo actuar con sangre fría y precisión. Saben que, al ser menores, las implicaciones penales son significativamente menores, por lo que los utilizan como instrumentos para cometer delitos graves, con la aparente ventaja de evadir castigos proporcionales a la gravedad de los hechos.

Desafortunadamente, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Colombia establece sanciones que no superan los seis años de privación de la libertad, sin que estas se consideren propiamente “condenas”, debido a la prevalencia de los derechos de los menores consagrada en la Constitución. Esta situación aplica incluso en casos de delitos de extrema gravedad, como el que hoy tiene al senador Uribe Turbay luchando por su vida.

Es necesario repensar el sistema. No se trata de desconocer los derechos de los menores, sino de reconocer que hay casos en los que la capacidad, la preparación y la intención criminal superan ampliamente el umbral de lo que puede considerarse como un error juvenil. La justicia debe garantizar la protección de los derechos de todos, incluidos los de las víctimas y de la sociedad entera.

Actualmente, la legislación colombiana establece que los menores de edad no reciben condenas, sino sanciones pedagógicas que no superan los seis años y que se cumplen en centros especializados, no en cárceles ordinarias. Además, al cumplir la mayoría de edad, sus antecedentes son borrados del sistema. Este escenario ha sido aprovechado por las organizaciones criminales, que instruyen a menores con alta capacidad operativa y frialdad emocional, sabiendo que su accionar difícilmente conllevará una respuesta penal proporcional al daño causado.