Petro reacciona a millonaria multa en su contra y pide procesar a la junta directiva de Coosalud: “Pueden arruinarme con cárcel”

El presidente Gustavo Petro reaccionó duramente a la sanción que un juez administrativo de Bogotá le impuso por incumplir un fallo de tutela y no retractarse de haber acusado de corrupto al entonces gerente de la EPS Coosalud, Jaime Miguel González Montaño.

Gustavo Petro es sancionado por incumplir con rectificación judicial. Esta es la multa que tiene que pagar

Debido a que no se rectificó, el jefe de Estado deberá pagar una multa equivalente a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Lejos de bajarle a su tono, el máximo mandatario se mostró en contra de esta decisión y reafirmó las acusaciones que le lanzó González. Además, fue más allá y aseguró que toda la junta directiva de la mencionada EPS debería enfrentar a la justicia.

“El señor exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto y los miembros de la junta directiva de Coosalud deben ser procesados por la Fiscalía, así sean familiares de expresidentes”, comentó en su cuenta de X.

En su publicación, Petro reiteró que la auditoría forense demostró que, tal y como él dijo, fue “garantizado un préstamo a empresas privadas ligadas al gerente por más de 200.000 millones de pesos con garantía de recursos públicos”.

Por lo mismo, el presidente afirmó que más allá de las acciones que se puedan tomar en su contra por lo que está diciendo, siempre va a mantener esta posición.

“Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren, como hicieron cuando salí de la Alcaldía, pero no me callaré ante el robo de la salud”, señaló.

El presidente Gustavo Petro, otra vez, tendrá que rectificar y pedir disculpas por mensajes en X. ¿Ahora por qué?

Asimismo, el mandatario afirmó que tienen que responder los hermanos de Francisco Santos y del expresidente Andrés Pastrana, quienes —según Petro— son miembros de la junta de Coosalud y “autorizaron el préstamo leonino” a González.

Finalmente, le lanzó una crítica al juez que tomó la decisión en su contra porque, de acuerdo con él, no se tomó el tiempo de leer el informe de auditoría forense que se hizo y que le da la “razón” de lo que está diciendo.