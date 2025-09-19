Suscribirse

Gustavo Petro delegó a Germán Ávila con funciones presidenciales por viaje a Nueva York

Ávila es uno de los ministros de confianza del mandatario.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 5:40 p. m.
Gustavo Petro Germán Ávila Plazas
Gustavo Petro y Germán Ávila Plazas. | Foto: SEMANA

El presidente de la República, Gustavo Petro, ya tomó una decisión sobre qué funcionario tendrá funciones presidenciales mientras está en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Contexto: Piden investigar entidades usadas por el Gobierno para difundir “propaganda” oficial de Petro

De acuerdo con el decreto que expidió la Casa de Nariño: “El presidente de la República se trasladará el día 21 de septiembre de 2025 a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de participar en el Octogésimo período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidad (UNGA-80)”.

Decreto viaje Gustavo Petro Asamblea General de la ONU
Decreto viaje Gustavo Petro Asamblea General de la ONU. | Foto: Decreto viaje Gustavo Petro Asamblea General de la ONU

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tendrá funciones presidenciales: “Que mediante certificación de fecha 15 de enero de 2025, suscrita por la Secretaría General del Movimiento Político Colombia Humana, se informó ‘que Germán Ávila, funge como militante de nuestro movimiento’”.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, en debate de control político sobre reforma a la salud en comisión séptima de Senado.
Germán Ávila, ministro de Hacienda. | Foto: Comisión Séptima / transmisión Youtube

“Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia establecida en la ley, el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Germán Ávila Plazas, está habilitado para ejercer las funciones constitucionales y legales como ministro delegatario”, concluye el decreto de la Presidencia.

