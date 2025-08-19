Suscribirse

SuperSalud hace enroque en designación de agentes interventores de tres importantes EPS del país

Nueva EPS, Coosalud y SOS tendrán nuevos administradores delegados por la Superintendencia Nacional de Salud.

Redacción Semana
19 de agosto de 2025, 1:29 p. m.
La Nueva EPS lleva un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país.
La Superintendencia Nacional de Salud cambió a los agentes interventores de tres EPS. | Foto: guillermo torres

La Superintendencia Nacional de Salud designó nuevos agentes interventores para las entidades prestadoras de salud Nueva EPS, Coosalud y SOS, compañías que han estado bajo la administración del Gobierno nacional a través de ese ente de vigilancia.

De estas, Nueva EPS es la más robusta del país con alrededor de 11 millones de afiliados, institución que, además, cuenta con participación pública dentro de su administración.

La nueva agente interventora de Nueva EPS será Gloria Libia Polanía Aguillón, quien se venía desempeñando como interventora de Coosalud, y sobre quien la Superintendencia asegura es una profesional con 33 años de experiencia en el sector.

Contexto: Expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona, irá a juicio disciplinario por abrir plan de ahorro de $1.000 millones con dineros de la salud

“Luego de más de ocho meses al frente de Nueva EPS, Bernardo Camacho, termina su gestión con avances en la transformación de esta EPS a una entidad mayoritariamente pública, la implementación del sistema de auditorías médicas y el pronto inicio de la auditoría forense internacional“, confirmó ese ente de vigilancia en un comunicado.

El nuevo agente interventor de Coosalud será Carlos Eduardo Franco Muñoz, quien venía desempeñándose en ese mismo rol para la EPS Servicio Occidental de Salud, conocida como S.O.S. Esta última será administrada por Sergio Andrés Gil Celis.

Contexto: Aviso de ajuste en la Nueva EPS que se implementará en semanas: ¿de qué se trata?

El enroque en las directivas designadas por el Gobierno para esas EPS fue gestionado por el mismo superintendente, Giovanny Rubiano, bajo el argumento de que los ajustes permitirían cumplir los planes que tiene el Gobierno nacional para esas entidades.

“Con estas nuevas designaciones al frente de estas tres EPS intervenidas, la Supersalud, en cabeza de Giovanny Rubiano García, busca avanzar significativamente en el cumplimiento de los planes diseñados para el proceso de intervención, en donde el Superintendente ha insistido en la gestión de las auditorías médicas, la estabilización de las redes de prestadores en cada nivel de atención, el fortalecimiento de la atención primaria y la negociación conjunta de medicamentos”, comunicó la entidad en un comunicado.

Contexto: Consejo de Estado admite demanda contra intervención del Gobierno a la Nueva EPS

La Superintendencia Nacional de Salud contrató una auditoría forense internacional para la Coosalud y el superintendente Rubiano manifestó su intención de realizar ese mismo proceso para el resto de EPS que están bajo la administración del Gobierno.

Rueda de prensa La salud, un asunto de todos Superintendente de salud Giovanni Rubiano
Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano García. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Entre tanto, los agentes interventores de Nueva EPS no han presentado los estados financieros de la entidad correspondientes a 2023 y 2024.

