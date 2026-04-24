Exinterventora de la Nueva EPS entrega su cargo: hizo recomendaciones para el futuro de la entidad

El Gobierno nacional oficializó la designación del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como el nuevo agente interventor de Nueva EPS. Este nombramiento marca el quinto cambio de liderazgo en los últimos dos años para la entidad de salud con mayor cobertura en el país.

Ministro de Salud firmó decreto que nombra oficialmente a Daniel Quintero como nuevo superintendente de Salud

Ospina llega para sustituir a Luz María Múnera, quien desempeñó funciones de supervisión desde el pasado 20 de diciembre de 2025.

Múnera confirmó que este viernes 24 de abril dejará formalmente su cargo. Al cierre de su gestión, manifestó: “Dejo el encargo con la certeza de haber trabajado para garantizar el derecho a la salud de más de 11,5 millones de afiliados, mediante acciones de inspección, vigilancia y control que aseguraron la continuidad del servicio”.

La funcionaria saliente presentó recomendaciones técnicas para estabilizar la entidad, priorizando “el funcionamiento del giro directo” y la consolidación de un modelo de contratación donde el pago por evento sea la excepción y no la regla.

Hoy finalizo el encargo como Superintendente ad hoc de la @NuevaEPS_ , con la certeza de haber trabajado para garantizar el derecho a la salud de más de 11,5 millones de afiliados, mediante acciones de inspección, vigilancia y control que aseguraron la continuidad del servicio.… — LuzMa Múnera (@luzmamunera) April 24, 2026

Retos financieros y operativos

La llegada del nuevo interventor se produce en un escenario de incertidumbre financiera. La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó recientemente la intervención forzosa administrativa de Nueva EPS hasta abril de 2027, tras identificar la necesidad de un periodo extendido para sanear las cuentas de la entidad.

Este contexto operativo es crítico, dado que diversos centros médicos han reportado la suspensión de servicios y la cancelación de citas debido a las deudas acumuladas.

Ospina, por su parte, ha descartado públicamente la posibilidad de liquidar la EPS. En sus primeras declaraciones, el nuevo agente propuso un plan de choque que incluye una capitalización con recursos públicos y la articulación con otros actores del sistema de salud para evitar la parálisis de los servicios.

Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS y ya ha dado sus primeras declaraciones en el cargo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Recomendaciones para la estabilización del servicio

Dentro del balance entregado por la administración saliente, se enfatizó en la necesidad de mejorar el acceso a medicamentos y exigir transparencia financiera absoluta. Múnera también subrayó que la entidad debe avanzar en su modernización tecnológica para optimizar la atención a los usuarios.

“Agradezco al presidente Gustavo Petro por la confianza y, desde la Consejería Presidencial para las Regiones, seguiremos haciendo seguimiento y articulando acciones para proteger el derecho a la salud de los colombianos”, concluyó la exfuncionaria.

El nuevo interventor deberá enfrentar el reto de gestionar una población de 11,5 millones de afiliados mientras resuelve las deudas que actualmente afectan la operatividad de los centros médicos vinculados.