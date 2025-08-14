Suscribirse

Coosalud EPS contrató auditoría forense con firma internacional para verificar trazabilidad de sus recursos

La Superintendencia de Salud confirmó ese proceso y les pidió a las demás prestadoras intervenidas hacer lo mismo.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 4:34 p. m.
Coosalud
Coosalud está intervenida por el Gobierno. | Foto: Coosalud

La EPS Coosalud contrató una auditoría forense con una firma internacional, así lo informó la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene intervenida esta prestadora por denuncias que se hicieron en su momento desde la misma entidad.

Según explicó el superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, la EPS contrató de manera directa la auditoría, siendo la primera EPS con medida de intervención en hacer este proceso, por lo que invitó a las demás a seguir este ejemplo para tener claridad sobre el uso de los recursos de la salud.

“Las auditorías forenses deben contribuir con la transparencia del flujo y destino de los recursos públicos de la salud, al igual que lo está haciendo Coosalud EPS, espero que el resto de las EPS intervenidas formalicen el inicio de las auditorías forenses y que se refleje con claridad la trazabilidad de los recursos”, aseguró Rubiano.

Rueda de prensa La salud, un asunto de todos Superintendente de salud Giovanni Rubiano
El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, ha hecho denuncias sobre esta EPS. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Según dijo el superintendente, el sector de la salud debería funcionar como el sistema financiero, en el que hay evidencia de cada transacción que se realiza.

El contrato por parte de Coosalud fue suscrito con una alianza conformada por una firma colombiana y otra internacional, que tiene como respaldo una reconocida trayectoria y experiencia en auditorías forenses.

Esta decisión se tomó luego de que desde la misma Supersalud se denunciaran en 2024 presuntos hechos de corrupción en esta EPS, por lo que tuvo que ser intervenida. En septiembre de ese año, se hizo una auditoría forense y esos hallazgos fueron trasladados a la Fiscalía.

Contexto: La otra demanda de una EPS en contra del presidente Gustavo Petro por injuria y calumnia por haberlos responsabilizado de delitos

El superintendente Rubiano encontró en noviembre del año pasado indicios que lo llevaron a tomar la decisión de la intervención forzosa administrativa, porque consideraba que se estaba viendo afectada la prestación del servicio y se ponía en riesgo la seguridad de los afiliados.

En diciembre del año pasado, desde la Supersalud, alertaron de una posible pérdida de más de 200.000 millones por parte de Coosalud, de acuerdo con un informe entregado por parte del equipo interventor.

Desde la entidad aseguraron que habrían encontrado que tanto esta prestadora, como la Nueva EPS, reportaron estados financieros que no eran acordes a su realidad.

Jaime González, expresidente de Coosalud.
El expresidente de Coosalud, Jaime González Montaño, negó las denuncias hechas por la Supersalud. | Foto: Suministrada

La auditoría forense fue respaldada por la actual interventora de Coosalud, Gloria Libia Polanía, quien confirmó que el proceso contaría con estrictos principios de independencia, rigor técnico, objetividad, entre otros.

El objetivo es que pueda dar claridad de la información reportada en esos informes.

Contexto: Jaime González, expresidente de Coosalud, responde por supuesto desvío de dinero a paraísos fiscales: “Fue un falso positivo que le montaron al Gobierno Petro”

Por su parte, el exsuperintendente Luis Carlos Leal había denunciado, en su momento, que, supuestamente, Coosalud EPS había enviado dineros de la salud de los colombianos a “paraísos fiscales”.

El expresidente de Coosalud, Jaime González Montaño, negó esos hechos y anunció denuncias en contra del exsuperintendente y otros miembros del Gobierno.

