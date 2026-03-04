Este es el mapa de cómo quedarían distribuidas las EPS en el país tras el traslado masivo de pacientes decretado por el Gobierno Petro

Luego de que el Gobierno Petro, a través del Ministerio de Salud, expidiera el Decreto 182 con el que establece los nuevos criterios de habilitación para las EPS, ya se conocieron los primeros cambios dentro del sistema y el mapa que define en qué municipios no podrán operar las EPS de acuerdo a los nuevos lineamientos.

Presentan demandas ante el Consejo de Estado para que se suspenda decreto que trasladaría a más de 2 millones de pacientes a la Nueva EPS

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, expidió un decreto para impulsar temas de la reforma, mientras que Armando Benedetti, ministro del Interior, insiste en una concertación. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Según reveló Blu Radio, la reorganización definida por el Ministerio de Salud comprende a 1.102 municipios y afecta directamente la operación de 20 EPS. Según esa misma información, la única EPS que mantendrá cobertura total en los 32 departamentos y en 1.102 municipios será la Nueva EPS.

Así las cosas, de acuerdo con lo revelado por ese medio de comunicación, la operación de Sura deberá salir de 582 municipios y la de Sanitas de 360. Entre los territorios donde ya no podrán prestar los servicios de salud están Amazonas, Guainía, Vaupés y Vichada.

Acemi alerta que nuevo decreto del Gobierno nacional sobre las EPS podría agravar la crisis del sistema de salud

El único flujo de recursos actual de Nueva EPS es el giro directo del Ministerio de Salud. La entidad reconoció que podría dejar de operar administrativamente si no se levantan los embargos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Compensar fue otra de las grandes afectadas por la reforma tramitada en el decreto. Esta EPS perderá operación en 904 municipios que están mayoritariamente concentrados en Cundinamarca, Boyacá y Meta. Famisanar sale de 692 municipios.

Ahora bien, del lado del régimen subsidiado, Coosalud tiene que dejar de operar en 492 municipios; Asmet Salud EPS tendrá que salir de 552 territorios y Emssanar EPS de 892.

Actores del sistema de salud reaccionan a las modificaciones emitidas por el decreto del Gobierno Nacional

En el caso de Capital Salud, la EPS de la capital del país, tendrán que frenar operación en los municipios del Meta y en Soacha y solo podrán operar en Bogotá. Salud Total saldrá de 212 municipios, mientras que las EPS regionales e indígenas, como Anas Wayuu EPS, Dusakawi EPSI y Mallamas EPS, sí podrán seguir operando con normalidad en todos los territorios que lo hacen actualmente.

Pese a que la información obtenida por Blu Radio es oficial, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que rechaza las críticas al modelo y asegura que no se trata de ningún “traslado masivo”, sino de un ajuste técnico.

“En primer lugar, es falso que el decreto tenga como propósito ‘trasladar masivamente’ afiliados de manera arbitraria. La norma establece mecanismos técnicos de asignación únicamente cuando una EPS no garantiza condiciones adecuadas de operación en un territorio, con el fin de evitar interrupciones en la atención”, señala la comunicación.

En ese mismo documento, el Ministerio “rechaza las interpretaciones imprecisas y alarmistas difundidas por algunos medios de comunicación sobre el Decreto 182 de 2026 y aclara que esta norma no busca afectar a los usuarios ni restringir derechos, sino corregir fallas estructurales del sistema de salud que durante años han puesto en riesgo la atención de millones de colombianos”.