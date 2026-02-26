Salud

Actores del sistema de salud reaccionan a las modificaciones emitidas por el decreto del Gobierno Nacional

Diversas voces se han pronunciado sobre el decreto 0182 de 2026 que cambia las reglas de juego sobre cómo operan las EPS en Colombia.

Manuel Santiago Sánchez González

26 de febrero de 2026, 6:18 p. m.
El decreto 0182 de 2026 que se conoció este 26 de febrero imparte una serie de modificaciones que impactan cómo se organizan y distribuyen hoy los pacientes a lo largo y ancho del territorio nacional.
El Gobierno Nacional emitió el Decreto 0182 de 2026, por el cual se realiza una serie de modificaciones al sistema de salud colombiano, específicamente cómo se organizan y distribuyen las operaciones en los territorios.

“Por el cual se adiciona el Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 y se modifican los artículos 2.1.11.1, 2.1.11.2, 2.1.11.3, 2.1.11.11 y 2.5.2.3.5.2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en lo relacionado con la operación del aseguramiento con enfoque territorial y poblacional, y se dictan otras disposiciones”, señala el decreto.

El otro punto es cómo se distribuirá a los pacientes, según la densidad poblacional atendida. Ahora se medirá el número de personas que tengan que acceder al servicio y, según este ítem, se tendrá la participación de cada una de las prestadoras de salud.

Esto puede generar que las mismas tengan que salir de algunas poblaciones por no tener el número de usuarios necesarios para recibir los recursos de su operación.

