Doctor Rawdy Reales revela su historia de maltrato cuando fue estudiante, tras la trágica muerte de residente de medicina

Durante su rotación, la cual transcurría dentro de la normalidad para él, un cirujano vascular pronunció el nombre de Rawdy Reales de manera despectiva, pues le llamó “Costeñito”. “Por lo que inmediatamente, con un tono de voz no muy amable y viéndolo a los ojos, le dije no es “Costeñito” es Rawdy Reales”.

“Hizo sufrir a todos, a él le molestó que yo no permitiera que me faltara al respe to”, resaltó Rawdy Reales.

“Están tan malacostumbrados que lo normalizaron, para ustedes está bien lo que pasó, pero para mí no. No tolero una falta de respeto independientemente de quien sea, si hubiese permitido eso el próximo jueves se hubiese repetido a la escena. Ustedes deberían estar molestos por la actitud del docente, no se dieron cuenta de que me llamó despectivamente ‘Costeñito’”, le dijo en ese momento Reales a su compañera.