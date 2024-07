Carlos Jaramillo estalla en llanto por muerte de residente de medicina: “En honor a ella cuento cómo acaban con nuestros sueños”

El fallecimiento de Catalina Gutiérrez Zuluaga, residente de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, sigue causando todo tipo de reacciones en el país, que no sale del asombro por las circunstancias en la que murió en medio de fuertes cuestionamientos de maltrato.

El médico dice que la pasó tan mal en esos años de estudiante que decidió no continuar, debido a los maltratos y abusos que tuvo que vivir. Aseguró que decidió salir a contar su historia “porque esto se tiene que acabar. Es demasiado aterrador. No es solamente un estudiante”.

En medio de un video en vivo que realizó a través de su red social, Jaramillo no aguantó y estalló en llanto por lo ocurrido con Catalina Gutiérrez. “En honor a ella hago este video, en honor a ella cuento cómo esa gente acaba con los sueños de una persona, cómo esa gente los hace sistemáticamente”.

“Esta doctora acabó con su vida y a muchos se les ha pasado no querer estar allí”, sentenció el médico Jaramillo en su video en Instagram. Además, en diálogo con este medio, contó más detalles de lo que tuvo que vivir cuando realizó su residencia en cirugía.

“Esto no es que ‘ay, pobrecita la maltrataron solo a ella y ya’. Es algo que viene siendo así desde hace muchos años. Siempre ha sido normal que a los residentes los maltraten, los atropellen, los acaben. Como te dicen a ti desde el primer día: ‘Hermano. Esto es un tema de aguantar’”, narró a SEMANA .

Jaramillo contó que tuvo varios impactos cuando llegó a cursar su residencia, entre esos destacó el trato con xenofobia del que fue víctima. “El primer impacto para mí, fue que me empezaron a tratar con xenofobia. Sí, xenofobia por no ser javeriano. Decían que mi plaza ya se la habían prometido a otro que se quedó sin estudiar por mí”, relató. “Me decían ‘el de la Sabana’”, contó.

Sobre el maltrato, indicó: “Era más directo, de frente. Pero también había formas indirectas de hacer presión y ejercer una presión muy fuerte. Entonces, por ejemplo, maltrato directo es que le peguen en las manos por operar con la mano izquierda, porque eres zurdo. Yo soy zurdo y me pegaban en las manos. Me pegaban con las pinzas de acero cuando estaba operando. Y me decían: ‘opere con la derecha’. Eso va en detrimento del paciente. Fue por una cirugía que yo pasé mi carta de renuncia”.