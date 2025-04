Procurador tendrá que emitir concepto sobre la reforma pensional: Gregorio Eljach había declarado impedimento, pero fue rechazado

La Corte Constitucional, por su parte, aclaró que la decisión o concepto del Ministerio Público no es de carácter vinculante, por lo que no está dictando la última palabra, sino que da insumos para la decisión.

“Las causales de impedimento y recusación no son aplicables al procurador general de la Nación con el mismo rigor y extensión que a los magistrados, en tanto que aquel no interviene en la decisión, su concepto no es vinculante y dicho régimen no está previsto expresamente para analizar la facultad de conceptuar del procurador general de la Nación en el trámite constitucional”, señala la decisión de la Corte.