Crisis educativa en América Latina: solo 1 de cada 4 estudiantes domina matemáticas básicas

La crisis educativa en América Latina y el Caribe sigue profundizándose, y los datos más recientes evidencian la magnitud del reto.

Según un informe de McKinsey & Company, apenas 1 de cada 4 estudiantes de secundaria alcanza el nivel básico en matemáticas, mientras que el 79 % de los alumnos de sexto grado no comprende textos adecuados para su edad.

El estudio advierte que estas brechas no solo afectan el rendimiento académico, sino que limitan las oportunidades económicas y sociales de millones de jóvenes en la región. En lectura, por ejemplo, el 55 % de los estudiantes presenta dificultades significativas, lo que refleja una base educativa debilitada desde etapas tempranas.

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Frente a este panorama, se identifican dos factores clave para revertir la tendencia: la tecnología educativa y la inversión filantrópica.

La primera permite personalizar el aprendizaje, apoyar a los docentes y ampliar el acceso a contenidos de calidad, mientras que la segunda facilita el desarrollo y escalamiento de soluciones innovadoras con mayor rapidez que los sistemas públicos tradicionales.

“Cuando gobiernos, filántropos y empresas tecnológicas operan con una agenda común, las intervenciones educativas pueden pasar de proyectos piloto a transformaciones sistémicas”, explicó Sebastián Riomalo, socio y líder de la práctica de Educación de McKinsey & Company.

El reto, sin embargo, no es menor. Cerca del 80 % de los estudiantes de educación básica en la región asiste a escuelas públicas, lo que hace indispensable la participación activa de los gobiernos para lograr impactos a gran escala.

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La articulación entre sector público, empresas tecnológicas, organizaciones filantrópicas y emprendedores educativos se perfila como un elemento determinante.

Sin esta coordinación, advierte el informe, las soluciones seguirán siendo aisladas y de bajo impacto frente a una crisis que ya tiene efectos estructurales en el desarrollo de la región.