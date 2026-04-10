Inteligencia artificial y logística: las soluciones de esta empresa para una flota más competitiva en América Latina

La presión por reducir costos, cumplir tiempos de entrega cada vez más exigentes y responder a entornos urbanos dinámicos ha llevado a que la movilidad empresarial evolucione más allá de la operación logística tradicional. Hoy, la eficiencia no depende solo de movilizar vehículos, sino de gestionar datos en tiempo real, anticipar riesgos y coordinar múltiples actores dentro de una misma red.

En ese camino, Widetech Group, una empresa especializada en el desarrollo de software y soluciones tecnológicas para la gestión logística, geolocalización, rastreo satelital y telemetría, ha enfocado sus desarrollos en integrar tecnología, analítica e inteligencia artificial para transformar la operación de flotas en América Latina.

“Muchas compañías aún operan con múltiples sistemas desconectados que limitan la toma de decisiones oportunas”, afirmó Daniel Felipe Muñoz, director de Operaciones en Colombia. Por ello, la compañía ha centrado su apuesta en plataformas que integran la información y la convierten en decisiones estratégicas, permitiendo que las organizaciones pasen de una gestión reactiva a una más predictiva y orquestada.

Y es allí donde sobresalen desarrollos de alto impacto como Torre de Control, una apuesta de Widetech para centralizar la información de vehículos, rutas, conductores y eventos en un solo entorno. Según explicó Muñoz, no solo se trata de visibilidad, “sino de inteligencia aplicada a la operación”. Esto permite anticipar desviaciones, optimizar recursos y responder con mayor rapidez ante situaciones críticas, logrando así operaciones más coordinadas y con menor índice de incertidumbre.

En paralelo, la interoperabilidad se ha consolidado en otro habilitador. En ecosistemas en donde intervienen múltiples actores, explicó Muñoz, sin datos integrados no hay analítica ni capacidad predictiva real, por lo que Widetech trabaja con arquitecturas abiertas que conectan distintas plataformas y facilitan las operaciones.

Tecnología a la vanguardia

El reto se intensifica en la última milla, uno de los eslabones más costosos de la cadena logística. Allí, soluciones como QuickMile permiten optimizar rutas y gestionar entregas de forma dinámica. “Cada operación es distinta y la tecnología debe adaptarse a condiciones urbanas cambiantes en tiempo real”, destacó. El resultado es mayor eficiencia, reducción de tiempos y una mejor experiencia para un consumidor que exige inmediatez y trazabilidad. A esto se suma el uso de herramientas como Space, que integran monitoreo en tiempo real, analítica y generación de alertas inteligentes.

Asimismo, la IA actúa como un acelerador que “permite predecir comportamientos, optimizar rutas y automatizar decisiones que antes dependían de la intervención humana”, resaltó. Esta tecnología impulsa la evolución hacia modelos prescriptivos capaces de sugerir e incluso ejecutar acciones en campo.

A futuro, la movilidad será cada vez más conectada y sostenible. Y en ese escenario Widetech se la juega por la integración de datos y la inteligencia aplicada para no solo redefinir la eficiencia, sino abrir la puerta a una nueva generación de operaciones logísticas más ágiles, precisas y competitivas.

*Contenido elaborado con el apoyo de Widetech.