La herencia deja de ser tabú: familias colombianas ya planean su patrimonio

La mayor transferencia de riqueza de la historia ya comenzó y está redefiniendo la forma en que las familias administran su patrimonio.

En Colombia, el 63 % de los hogares asegura que ya conversa con sus cónyuges e hijos sobre cómo gestionar las herencias, una cifra que supera el promedio global (53%) y que refleja un cambio en la cultura financiera del país.

El dato hace parte del informe Great Wealth Transfer de Natixis Investment Managers, que analiza cómo se distribuirán más de US$84 billones en los próximos años a medida que los baby boomers una generación de más de 1.100 millones de personas en el mundo avanzan hacia edades superiores a los 80 años.

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El estudio muestra que la conversación ya no es solo familiar, sino estratégica. Quienes reciben una herencia demandan principalmente asesoría en planificación financiera (47 %) y apoyo para entender las inversiones (39%), lo que evidencia una creciente complejidad en la gestión del patrimonio.

Las diferencias generacionales marcan la pauta. Mientras los baby boomers son más conservadores solo el 42 % está dispuesto a asumir riesgos, los millennials muestran un perfil mucho más dinámico: el 75 % busca superar el mercado, el 55 % está interesado en activos privados y el 46 % ya ha invertido en criptomonedas.

La Generación X, por su parte, se ubica en un punto intermedio, con un 63 % que ve la volatilidad como una oportunidad para generar riqueza.

En América Latina, estas tendencias son aún más marcadas. El 72 % de los millennials y el 64 % de la Generación X muestran interés en private assets, mientras que el 81 % y el 77 %, respectivamente, ven en la inversión sostenible una alternativa clave para gestionar el patrimonio heredado.

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También se revela un cambio en la relación con los asesores financieros. Aunque el desempeño en la gestión del dinero es importante, no es el principal factor de fidelización. Solo el 8 % de los inversionistas afirma cambiar de asesor por malos resultados, mientras que el 76 % de los profesionales reconoce que la clave está en construir relaciones a largo plazo con toda la familia.

Las familias adoptan nuevas estrategias de gobernanza patrimonial. Foto: Getty Images

En paralelo, la tecnología empieza a ganar espacio. El 57 % de los millennials y el 49 % de la Generación X están dispuestos a utilizar asesoría basada en inteligencia artificial.

Sin embargo, la confianza en los expertos humanos sigue siendo dominante, más del 90 % de los encuestados afirma confiar más en asesores tradicionales para tomar decisiones.

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El reto para la industria financiera es claro: adaptarse a una nueva generación de inversionistas más informada, digital y abierta a diversificar sus portafolios. La transferencia de riqueza no solo moverá grandes capitales, sino que también transformará las reglas del juego en la gestión del patrimonio.