Fractura en los Jackson: Paris “arruinó” el trato que sus hermanos ya habían aceptado sobre la herencia de Michael

Paris Jackson habria abierto una nueva grieta dentro de la familia Jackson al acusar a los ejecutores del patrimonio de Michael de usar tácticas de “intimidación” para frenar sus preguntas sobre los gastos que se manejan bajo el nombre de su padre.

La celebridad de 28 años asegura, en una serie de documentos presentados ante la justicia de California, que existiría un trato previo entre sus hermanos, Prince y Blanket, y los representantes de la herencia que ella desconocía y que ahora considera perjudicial para su futuro. La polémica ha puesto en el ojo del huracán a dos figuras clave del legado de Michael Jackson: John Branca y John McClain.

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Michael Jackson Foto: WireImage

John Branca es el abogado y productor de cine que lleva décadas asesorando a la familia Jackson y que, desde la muerte de Michael en 2009, ocupa el lugar de coadministrador de su patrimonio junto con John McClain.

Por su parte, John McClain es un ejecutivo de la música con una larga trayectoria en la industria discográfica, quien también fue figura central en la reestructuración de la empresa de Michael Jackson, MJJ Productions, antes de su fallecimiento.

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Paris Jackson, hija de Michael Jackson durante los Fashion Trust U.S. Awards 2026 en Los Angeles, California. Foto: Getty Images via AFP

El pleito por los recursos del imperio de Michael Jackson ha tomado nuevamente relevancia luego de que Paris Jackson, en documentos presentados ante la Corte Superior de Los Ángeles, afirmara que los ejecutores del patrimonio han efectuado maniobras que van más allá de una simple gestión financiera y que, en su opinión, buscan “intimidarla” para que no cuestione determinados gastos.

Según la hija del reconocido músico, ha solicitado en repetidas ocasiones información detallada sobre cómo se utilizan los fondos de la herencia, incluidos pagos a terceros, administración de propiedades y proyectos de licenciamiento, pero asegura que sus pedidos han sido recibidos con respuestas lentas, evasivas o con intentos de desacreditar su interés.

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En el texto judicial, la hija de Michael sostiene que Branca y McClain han utilizado “términos despectivos” y actitudes que minimizan su capacidad de decisión como heredera adulta.

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Sumado a este pleito, ahora se conoce que Paris habria arruinado un acuerdo previo que ya habían aceptado Prince y Blanket. Presuntamente sus hermanos habrian aceptado una distribución o una estructura de pagos que ella considera injusta o desfavorable para ella, y que su decisión de cuestionarla rompió la armonía temporal que había dentro de la familia.