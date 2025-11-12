La hija de Michael Jackson, Paris Jackson, ha estado en el foco de la atención mediática tras realizar una fuerte confesión, pues habló y mostró las secuelas que le generó haber tenido una fuerte adicción hace unos años.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la mujer reveló que sufrió graves consecuencias en su nariz por haber consumido sustancias y aprovechó para dejarle un mensaje a sus seguidores.

“Anoche soñé que era invitada al programa de Jimmy Fallon y miraba directamente a la cámara y hablaba de que no vamos a ver mejoras en los síntomas ni en la salud mental hasta que no empecemos a abordar lo que comemos y cómo comemos”, empezó diciendo, haciendo referencia a las sustancias químicas que le colocan a la comida en Estados Unidos y que al parecer son “ilegales” en otros países.

“Además, me di cuenta de que nunca había hablado de esto y a veces puede ser muy notable. Tengo un silbido muy fuerte, si retrocedes dos videos puedes oírlo, cuando respiro por la nariz, y eso es porque tengo lo que se llama un tabique perforado, ligeramente diferente de un tabique desviado [...] No consuman drogas, chicos”, añadió.

También mencionó que haber consumido esas sustancias no solo le afectó su nariz, sino que también le arruinó la vida y aunque, aseguró que no quiere decirle a las personas como vivir, no lo recomienda. Además, confesó que no se someterá a ningún procedimiento para corregir el orificio que se le generó como consecuencia de su adicción.

“No quiero operarme para arreglarlo porque llevo casi seis años sobrio y hay que tomar pastillas cuando te operas de algo tan complicado, y yo simplemente no quiero meterme en eso. Pero he estado viviendo con esto desde que tenía unos 20 años”, expresó.

Paris manifestó que esa dificultad le genera complicaciones cuando está en el estudio de grabación y al final acercó la cámara para que las personas pudieran escuchar el sonido de su nariz.

La confesión de la hija del Rey del pop sorprendió a los usuarios y por medio de la publicación aprovecharon para felicitarla por los años que lleva en sobriedad y aplaudieron haber contado la verdad de su problema de salud.