Suscribirse

Gente

Hija de Michael Jackson habló de sus secuelas por el consumo de drogas; le afectó una parte de su rostro

La mujer sorprendió al contar el problema de salud que sufre tras haber pasado por una adicción.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

12 de noviembre de 2025, 9:12 p. m.
Hija de Michael Jackson habló de las consecuencias por su adicción a las drogas.
Hija de Michael Jackson habló de las consecuencias por su adicción a las drogas. | Foto: Instagram @parisjackson / @ michaeljackson

La hija de Michael Jackson, Paris Jackson, ha estado en el foco de la atención mediática tras realizar una fuerte confesión, pues habló y mostró las secuelas que le generó haber tenido una fuerte adicción hace unos años.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la mujer reveló que sufrió graves consecuencias en su nariz por haber consumido sustancias y aprovechó para dejarle un mensaje a sus seguidores.

Contexto: Video l Baile de ‘Thriller’ de Michael Jackson se tomó las calles de Nueva York: así se revivió el clásico de Halloween este 2024

“Anoche soñé que era invitada al programa de Jimmy Fallon y miraba directamente a la cámara y hablaba de que no vamos a ver mejoras en los síntomas ni en la salud mental hasta que no empecemos a abordar lo que comemos y cómo comemos”, empezó diciendo, haciendo referencia a las sustancias químicas que le colocan a la comida en Estados Unidos y que al parecer son “ilegales” en otros países.

“Además, me di cuenta de que nunca había hablado de esto y a veces puede ser muy notable. Tengo un silbido muy fuerte, si retrocedes dos videos puedes oírlo, cuando respiro por la nariz, y eso es porque tengo lo que se llama un tabique perforado, ligeramente diferente de un tabique desviado [...] No consuman drogas, chicos”, añadió.

@parisjacksonbrasil

#parisjackson #lifestyle

♬ som original - user34907139320

También mencionó que haber consumido esas sustancias no solo le afectó su nariz, sino que también le arruinó la vida y aunque, aseguró que no quiere decirle a las personas como vivir, no lo recomienda. Además, confesó que no se someterá a ningún procedimiento para corregir el orificio que se le generó como consecuencia de su adicción.

No quiero operarme para arreglarlo porque llevo casi seis años sobrio y hay que tomar pastillas cuando te operas de algo tan complicado, y yo simplemente no quiero meterme en eso. Pero he estado viviendo con esto desde que tenía unos 20 años”, expresó.

Contexto: Michael Jackson, a quince años de su muerte: ¿qué pasó con su mansión de Neverland?

Paris manifestó que esa dificultad le genera complicaciones cuando está en el estudio de grabación y al final acercó la cámara para que las personas pudieran escuchar el sonido de su nariz.

La confesión de la hija del Rey del pop sorprendió a los usuarios y por medio de la publicación aprovecharon para felicitarla por los años que lleva en sobriedad y aplaudieron haber contado la verdad de su problema de salud.

“¡Enhorabuena por tu sobriedad!”; “¡bien por ti! ¡Estamos todos de acuerdo! ¡Te quiero, Paris!”; “eres tan dulce y una persona tan increíble. Se nota en cada palabra que dices en tus videos”; “Paris eres asombrosa y felicidades”; “gracias por tu honestidad”, entre muchos más.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Claudia Bahamón fue condecorada en el Congreso de la República: “Lo recibo como un compromiso”

2. Hija de Felipe Arias se enfureció por millonario y polémico robo en Bogotá: “Me da rabia”

3. ¿Se reanudan los vuelos en EE. UU.? Esto es lo que pasará con los viajes durante el feriado de Acción de Gracias

4. El obstáculo para que James Rodríguez llegue a Flamengo: esta es la extensa lista de equipos que lo quieren fichar

5. Luis Díaz desafía a los científicos y la ciencia: la obra maestra que era prácticamente imposible de hacer

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Michael Jackson

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.