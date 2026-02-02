Herencias

Herencias en Colombia: cuándo el cónyuge puede quedarse con todo

Errores formales, presiones o incapacidad mental pueden anular la última voluntad de una persona.

Redacción Economía
2 de febrero de 2026, 3:03 p. m.
La planeación patrimonial es clave para evitar conflictos sucesorales.
La planeación patrimonial es clave para evitar conflictos sucesorales.

La forma en que se reparten los bienes tras la muerte de una persona en Colombia no depende únicamente de la voluntad expresada en un testamento.

La ley establece reglas claras que pueden modificar por completo el destino de una herencia, especialmente cuando ese documento es cuestionado o pierde validez jurídica. En estos casos, el cónyuge o compañero permanente puede convertirse en el heredero exclusivo del patrimonio, siempre que se cumplan ciertas condiciones legales.

El sistema sucesoral colombiano se rige por el principio de que el testamento es la principal guía para distribuir los bienes, pero solo si cumple estrictamente con los requisitos que exige el Código Civil.

Cuando esto no ocurre, los jueces pueden declarar su nulidad y dar paso a la sucesión intestada, es decir, aquella en la que la ley define quién hereda y en qué proporción.

¿Cuándo puede anularse un testamento?

De acuerdo con la legislación vigente, un testamento puede ser invalidado por varias razones.

Entre las más comunes están la incapacidad mental del testador al momento de firmarlo, la existencia de presiones, engaños o amenazas, así como errores en las formalidades legales exigidas, como la ausencia de testigos cuando estos son obligatorios o defectos en la escritura pública.

También puede anularse si se demuestra que el testamento fue otorgado bajo fraude o violencia, o si el documento contradice derechos mínimos que la ley protege, como las porciones hereditarias que corresponden a herederos forzosos. En cualquiera de estos escenarios, la voluntad expresada deja de producir efectos jurídicos.

Qué ocurre si el testamento pierde validez

Cuando un juez declara nulo un testamento, se activa automáticamente la sucesión legal. En este proceso, la ley establece un orden estricto de herederos: primero los descendientes, seguidos por ascendientes, luego el cónyuge o compañero permanente y, por último, otros parientes.

Golpe del Gobierno Petro a estudiantes: no habrá subsidio a tasas de interés, confirmó Catherine Juvinao

Sin embargo, si no existen hijos, nietos u otros herederos con mejor derecho, el cónyuge puede quedar como único heredero del patrimonio. Esto aplica tanto para matrimonios como para uniones maritales de hecho debidamente acreditadas.

Según la ley, las deudas sí se heredan.
La ley define el orden de herederos cuando un testamento es anulado.

El rol clave del vínculo conyugal

La ley colombiana reconoce al cónyuge sobreviviente como uno de los principales beneficiarios en una sucesión. Cuando el testamento no existe o es anulado y no hay descendientes, el vínculo conyugal adquiere un peso determinante en la adjudicación de los bienes.

Este escenario suele sorprender a muchas familias, ya que demuestra que no basta con haber dejado instrucciones por escrito: si estas no cumplen con la ley, el reparto final puede ser muy distinto a lo que el fallecido había previsto.

Un llamado a la planeación patrimonial

Estos cambios y precisiones legales refuerzan la importancia de una adecuada planeación sucesoral. Contar con asesoría jurídica al momento de redactar un testamento y asegurarse de cumplir todos los requisitos formales puede evitar conflictos familiares y decisiones judiciales que alteren el destino del patrimonio.

Con gasolina cara en Colombia se vendió más el Acpm, que sigue siendo subsidiado

La herencia no solo depende de lo que se quiere dejar, sino de cómo y bajo qué condiciones se deja. El desconocimiento de estas reglas puede convertir al cónyuge en heredero único, incluso cuando esa no fue la intención original.

