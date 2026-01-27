Subsidio monetario podrá moverse en tiempo real con nuevo sistema de pagos

El acceso oportuno al dinero sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de hogares en Colombia, especialmente en zonas rurales y apartadas, donde la cobertura financiera aún presenta brechas importantes.

De acuerdo con un análisis de BBVA Research, mientras en las áreas urbanas la mayoría de la población adulta cuenta con servicios financieros, en el sector rural ese indicador desciende al 65,6 %.

En ese contexto, Compensar anunció su integración al sistema de pagos inmediatos Bre-B, desarrollado por el Banco de la República, lo que permitirá a sus afiliados transferir el Subsidio Monetario en tiempo real a cualquier entidad financiera del país.

Con esta decisión, la Caja de Compensación se convierte en la primera del sistema en incorporarse a esta plataforma de transferencias inmediatas.

El cambio impacta directamente a los trabajadores que devengan menos de cuatro salarios mínimos y reciben el subsidio mensual de $65.100 por cada persona a cargo, el cual es consignado a través de la Billetera Móvil Compensar.

A partir de la integración, los beneficiarios podrán mover estos recursos de manera inmediata, sin depender de horarios bancarios ni desplazamientos físicos.

Actualmente, los afiliados pueden usar el subsidio para compras, pagos de servicios y retiros en diferentes canales habilitados. Con Bre-B, el dinero también podrá transferirse directamente a cuentas o billeteras digitales de otras entidades financieras.

“Nuestro propósito en el ámbito financiero es claro: democratizar el acceso a servicios simples, seguros y con valor social”, afirmó Carlos Andrés Rodríguez, director de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar. Agregó que la integración permitirá que los afiliados “dispongan de su subsidio justo cuando lo necesitan, sin importar el día ni la hora”.

Para utilizar este servicio, los usuarios deben registrar su llave Bre-B como número de celular, cédula o correo electrónico en la entidad financiera donde deseen recibir los recursos, y realizar la transferencia desde la aplicación móvil.

La medida busca reducir barreras de acceso, facilitar el uso del subsidio y mejorar la disponibilidad inmediata de recursos para miles de familias afiliadas.