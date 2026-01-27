Bre-b

Subsidio monetario podrá moverse en tiempo real con nuevo sistema de pagos

El subsidio podrá transferirse en tiempo real a cuentas y billeteras digitales en otras entidades

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
27 de enero de 2026, 6:39 p. m.
La medida busca facilitar el acceso al dinero en zonas con menor cobertura financiera.
La medida busca facilitar el acceso al dinero en zonas con menor cobertura financiera. Foto: Compensar

El acceso oportuno al dinero sigue siendo uno de los principales desafíos para miles de hogares en Colombia, especialmente en zonas rurales y apartadas, donde la cobertura financiera aún presenta brechas importantes.

De acuerdo con un análisis de BBVA Research, mientras en las áreas urbanas la mayoría de la población adulta cuenta con servicios financieros, en el sector rural ese indicador desciende al 65,6 %.

En ese contexto, Compensar anunció su integración al sistema de pagos inmediatos Bre-B, desarrollado por el Banco de la República, lo que permitirá a sus afiliados transferir el Subsidio Monetario en tiempo real a cualquier entidad financiera del país.

Si envió dinero por error en Nequi, esta es la nueva opción para recuperarlo fácilmente y sin salir de la aplicación

Con esta decisión, la Caja de Compensación se convierte en la primera del sistema en incorporarse a esta plataforma de transferencias inmediatas.

Cápsulas

Fundación Bolívar Davivienda abre convocatoria nacional para fortalecer organizaciones sociales en 2026

Cápsulas

Gobernadores y sector energético articulan plan para garantizar suministro en el Caribe

Cápsulas

Impuestos en Bogotá: hay ciudadanos que hacen el aporte voluntario. Esta es la cifra

Cápsulas

Air-e Intervenida y la Universidad del Atlántico acuerdan agenda conjunta para el fortalecimiento académico y la transición energética

Cápsulas

Juan Valdez redefine su estrategia en el mercado chino

Cápsulas

Crece la implementación de las MGA en el mundo: ¿podrían integrarse al mercado asegurador colombiano en 2026?

Macroeconomía

Colombia acelera su transición hacia la economía circular

Cápsulas

Fin de año impulsó los viajes internacionales hacia Colombia y consolidó a Estados Unidos como el principal mercado emisor

Macroeconomía

Cajas de compensación abren la puerta a pensionados sin cobros mensuales

El Debate

VIDEO | Comfama, en medio de la tormenta política por promover congreso de brujería

El cambio impacta directamente a los trabajadores que devengan menos de cuatro salarios mínimos y reciben el subsidio mensual de $65.100 por cada persona a cargo, el cual es consignado a través de la Billetera Móvil Compensar.

A partir de la integración, los beneficiarios podrán mover estos recursos de manera inmediata, sin depender de horarios bancarios ni desplazamientos físicos.

Actualmente, los afiliados pueden usar el subsidio para compras, pagos de servicios y retiros en diferentes canales habilitados. Con Bre-B, el dinero también podrá transferirse directamente a cuentas o billeteras digitales de otras entidades financieras.

“Nuestro propósito en el ámbito financiero es claro: democratizar el acceso a servicios simples, seguros y con valor social”, afirmó Carlos Andrés Rodríguez, director de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar. Agregó que la integración permitirá que los afiliados “dispongan de su subsidio justo cuando lo necesitan, sin importar el día ni la hora”.

Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: inició el primer ciclo de pagos de 2026 y así podrá reclamarlo

Para utilizar este servicio, los usuarios deben registrar su llave Bre-B como número de celular, cédula o correo electrónico en la entidad financiera donde deseen recibir los recursos, y realizar la transferencia desde la aplicación móvil.

La medida busca reducir barreras de acceso, facilitar el uso del subsidio y mejorar la disponibilidad inmediata de recursos para miles de familias afiliadas.

Más de Cápsulas

.

Subsidio monetario podrá moverse en tiempo real con nuevo sistema de pagos

.

Fundación Bolívar Davivienda abre convocatoria nacional para fortalecer organizaciones sociales en 2026

Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe

Gobernadores y sector energético articulan plan para garantizar suministro en el Caribe

En los últimos diez años, el valor de los inmuebles en el país ha aumentado en promedio 4 por ciento, según el Índice de Valoración Predial del Dane.

Impuestos en Bogotá: hay ciudadanos que hacen el aporte voluntario. Esta es la cifra

Air-e Intervenida y Universidad del Atlántico consolidan alianza para el fortalecimiento académico y la transición energética

Air-e Intervenida y la Universidad del Atlántico acuerdan agenda conjunta para el fortalecimiento académico y la transición energética

Juan Valdez es una de las marcas colombianas más reconocidas del mundo

Juan Valdez redefine su estrategia en el mercado chino

Crece la implementación de las MGA en el mundo

Crece la implementación de las MGA en el mundo: ¿podrían integrarse al mercado asegurador colombiano en 2026?

.

Colombia acelera su transición hacia la economía circular

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.

Fin de año impulsó los viajes internacionales hacia Colombia y consolidó a Estados Unidos como el principal mercado emisor

Estudio digital

Colombianos crean la primera empresa ‘IA First’ del país para automatizar la publicidad digital

Noticias Destacadas