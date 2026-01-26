Pensionados

Cajas de compensación abren la puerta a pensionados sin cobros mensuales

El beneficio no incluye subsidios monetarios, pero sí programas de bienestar familiar.

Redacción Economía
26 de enero de 2026, 4:10 p. m.
El beneficio no genera descuentos sobre la pensión mensual.
El beneficio no genera descuentos sobre la pensión mensual. Foto: Stock Arc: Colprensa y El País

A partir de 2026, algunos pensionados en Colombia tienen la posibilidad de inscribirse sin costo en una caja de compensación familiar, un beneficio que antes estaba restringido principalmente a trabajadores activos.

Este derecho está contemplado en la normativa vigente y busca ampliar el acceso de los jubilados a servicios sociales dedicados a mejorar la calidad de vida.

La regulación establece que los pensionados cuya mesada sea igual o inferior a 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) pueden acercarse a una de las cajas de compensación del país y solicitar la afiliación sin que se les descuente dinero de su pensión. En valores de 2026, este límite se traduce en ingresos de hasta $2.626.357 al mes.

Tras el ajuste de 23 %, ¿qué va a pasar con los pensionados que recibían un poco más que el salario mínimo?

Este acceso gratuito se basa en normas como la Ley 1643 de 2013, que permite a las personas jubiladas volver a vincularse con la caja a la que estaban afiliadas antes de pensionarse. La afiliación debe tramitarse ante la misma caja de compensación en la que el pensionado estuvo inscrito durante su vida laboral activa.

Una de las ventajas de estar afiliado a una caja de compensación es el acceso sin costo a una amplia gama de servicios sociales. Estos incluyen programas de recreación, cultura, deporte y turismo, que en muchos casos se ofrecen a precios preferenciales o sin pago adicional.

Además, los pensionados pueden incluir en la afiliación a su grupo familiar cercano: cónyuge o compañero permanente que no esté activo laboralmente e hijos menores de 18 años.

Declaración de renta: pensionados que no deberán cumplir con el trámite

Aunque la afiliación gratuita se limita a quienes reciben mesadas bajas, la normativa también contempla beneficios para quienes acreditaron 25 años o más de afiliación al sistema de subsidio familiar antes de jubilarse.

Pensiones
La medida busca ampliar la protección social. Foto: Getty Images

Para estos jubilados, la afiliación puede igualmente ser gratuita si cumplen con la condición de fidelidad y la realizan ante la caja correspondiente.

Es importante aclarar que, a diferencia de los trabajadores activos, los pensionados que se afilian gratuitamente no tienen derecho a recibir subsidios monetarios, como la cuota monetaria o subsidios de vivienda y crédito. El beneficio se concentra en el acceso a servicios sociales y de bienestar.

Las cajas de compensación familiar son entidades privadas sin ánimo de lucro supervisadas por el Estado, encargadas de administrar el sistema de subsidio familiar y ofrecer servicios que abarcan salud, educación, recreación, cultura, deporte y turismo a sus afiliados.

Tradicionalmente estas cajas han estado vinculadas a trabajadores y sus familias, pero la apertura a pensionados con ingresos modestos representa un cambio importante para ampliar la cobertura social.

Contraloría abrió indagación por presuntas irregularidades en millonario contrato de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Para acogerse al beneficio, los jubilados deben presentar ante la caja de compensación su cédula, la resolución de pensión y, en algunos casos, el último comprobante de pago, además de diligenciar el formulario de afiliación correspondiente.

Este procedimiento permite que más pensionados accedan a actividades y servicios sin necesidad de aportes adicionales y sin que esos costos afecten su mesada.

