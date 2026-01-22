Contraloría abrió indagación por presuntas irregularidades en millonario contrato de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

SEMANA conoció en primicia que la Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar para determinar si existieron irregularidades en el millonario contrato que firmó la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) con una empresa conocida como Dibanka S.A.S para la transformación digital de los trámites de los afiliados a esa entidad.

Casur tiene la responsabilidad de manejar el pago de pensiones a oficiales, suboficiales y personal ejecutivo de la Policía Nacional, así como la implementación de servicios sociales, bienestar y recreación para policías en retiro, pero empezó el vínculo con Dibanka como operador de la plataforma de libranzas de la entidad.

Graves irregularidades en contrato de la Caja de Sueldos de Retiros de la Policía. Pensionados advirtieron y la Contraloría les dio la razón

Sin embargo, varias denuncias y alertas que llegaron a la Contraloría terminaron provocando una auditoría al convenio que destapó varias inconsistencias y terminó hasta en una indagación preliminar que avanza para determinar si realmente se configuraron las irregularidades que en un principio fueron detectadas.

El informe de auditoría revelado en exclusiva por SEMANA confirmó que la Contraloría detectó que ese convenio que le apostaba a la transformación digital de los trámites de los afiliados tenía fallas, gastos injustificados, porcentajes sin sustento y hasta falta de transparencia en las cuentas.

Dibanka subcontrata con la Fundación Donarte, que funciona en la misma dirección. Según la Contraloría, no hay claridad en los cobros que le hacen a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía. Foto: CASUR

También evidenciaron una serie de deficiencias estructurales, operativas, contractuales y contables que comprometían la legalidad, transparencia y eficacia de la administración de los recursos públicos que se destinaron para ese negocio.

La Contraloría ahora trata de hallar con la indagación si se materializaron los riesgos que alertaron en dicha auditoría, como la falta de soportes claros y definidos de los objetos contractuales, que podría afectar directamente a los pensionados y a las arcas de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

Policías retirados también han alertado sobre las presuntas irregularidades del convenio firmado entre Casur y Dibanka. Foto: Guillermo Torres

El ente de control advirtió en ese informe que los hallazgos reflejaban deficiencias administrativas contables y una enorme incertidumbre sobre la integridad de la cuenta, la legalidad de los pagos, la validez de los soportes documentales y la toma de decisiones financieras al interior de la entidad.

Así mismo, la Contraloría no halló una justificación razonable sobre la forma como se fijó la reducción porcentual a favor de Casur, quienes no supieron argumentar la forma exacta del porcentaje de devolución a favor de la entidad por los productos y servicios prestados.

¿Cómo empezó este escándalo?

A la Contraloría y a la Procuraduría General les llegaron varias quejas alertando las supuestas irregularidades que se vendrían presentando desde el año 2020, cuando Casur anunció que Dibanka sería su operador de la plataforma de libranzas, pero la empresa habría sido constituida meses después de esa notificación.

Las denuncias que llegaron a los entes de control también advirtieron que la firma a cargo de recomendar a Dibanka S.A.S., al parecer, tuvo como representante legal a una persona que figuró en cargos directivos de la compañía vinculada con Casur.

Desde hace varios años, pensionados, funcionarios y retirados de la Policía han encendido las alarmas sobre los descuentos sin claridad, el riesgo en el manejo de datos y la ausencia de planeación contractual que se habrían dado en dicho convenio.

La Contraloría ha alertado hasta irregularidades en un subcontrato que Dibanka firmó con la Fundación Donarte, para actividades de concientización sobre salud mental y física de policías mencionados, pero no se hallaron soportes sobre cómo se iba a ejecutar ni los objetivos de las acciones a adelantar.

El ente de control también estudió el compromiso contractual que tenía esa fundación para un proyecto vacacional en Apulo, Cundinamarca, pero los mismos policías en retiro señalaron que “no hay ladrillo sobre ladrillo” en el lugar de la obra; pero, además, se detectó hasta un presunto daño patrimonial por 1.600 millones de pesos.