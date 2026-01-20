La comunidad del barrio Puerto Rico de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá denunció el caso de presunto abuso sexual contra dos perros de raza pitbull.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en coordinación con el Grupo Ambiental de la Policía de Bogotá y con la colaboración de la ciudadanía, realizó un operativo para rescatar a estos animales.

Las autoridades que recibieron la denuncia del maltrato animal llegaron hasta el lugar de los hechos, donde se logró la aprehensión de los dos caninos, los cuales fueron dejados bajo custodia del IDPYBA luego de ser valorados.

La entidad puso el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que ya está al tanto de la situación y evalúa los elementos materiales probatorios con el fin de establecer la responsabilidad del presunto implicado en la comisión de delitos contra el bienestar animal y, de ser procedente, presentar el caso ante un juez de la República.

“Agradecemos a los ciudadanos que reportaron este caso a nuestros canales oficiales, con lo que se pudo actuar de manera contundente”, indicó el IDPYBA frente a este caso.

