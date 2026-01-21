¿Por qué algunos pensionados verán menos dinero en su mesada este año?

Arrancando el 2026, miles de pensionados colombianos enfrentan un escenario en el que los descuentos por salud en sus mesadas se mantienen vigentes y, para algunos, alcanzan hasta el 12 %, especialmente para quienes reciben ingresos superiores a tres salarios mínimos mensuales.

La medida se calcula sobre el total de la pensión que cada jubilado recibe, de acuerdo con la normatividad vigente del sistema de seguridad social colombiano.

La forma en que se descuenta el aporte a salud está establecida en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que determina que los pensionados deben cotizar la salud con base en el monto de su mesada. Según esta regulación, los aportes se aplican de la siguiente manera:

• 4 % para quienes reciben una pensión igual a un salario mínimo legal mensual vigente;

• 10 % si la mesada está entre dos y tres salarios mínimos;

• y 12 % para los jubilados que tienen una pensión superior a tres salarios mínimos.

Esto significa que, para el año 2026, aquellos pensionados con ingresos más altos enfrentarán una retención mensual sustancial en su pensión. Por ejemplo, si una persona recibe una mesada que supera los tres salarios mínimos, el aporte al sistema de salud será del 12 %, lo que impacta directamente el dinero que perciben al final de cada mes.

Este esquema de descuentos está ligado no sólo al nivel de ingresos, sino también al reajuste que las pensiones reciben cada año. El aumento de las mesadas para 2026 se efectuó con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró en 5,10 % al finalizar 2025, y que se utiliza para actualizar pensiones superiores al salario mínimo.

Pese al incremento que supone el ajuste por inflación, este beneficio se ve contrarrestado en muchos casos por los porcentajes de aporte al régimen de salud, lo que reduce el ingreso real con el que cuentan los pensionados para cubrir sus gastos cotidianos.

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a tres salarios mínimos no tienen este descuento. Foto: iStock

Esta situación ha generado inquietud entre jubilados y organizaciones representativas, que advierten sobre el impacto que estos descuentos pueden tener en el poder adquisitivo de los adultos mayores que dependen exclusivamente de su mesada.

Es importante recordar que todos los pensionados, independientemente de si están afiliados a Colpensiones o a un fondo privado de pensiones, realizan estos aportes de salud directamente sobre su mesada, y la deducción se hace de manera automática al momento de la consignación mensual.

Además, aunque el porcentaje de descuento se mantiene conforme a la ley, las autoridades no han anunciado cambios adicionales en los rangos o tarifas para este año fiscal, lo que implica que las reglas actuales seguirán vigentes durante todo 2026.