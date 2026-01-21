Pensionados

¿Por qué algunos pensionados verán menos dinero en su mesada este año?

Expertos recuerdan que el aporte busca financiar el sistema de salud.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
21 de enero de 2026, 5:33 p. m.
Colpensiones y los fondos privados mantienen la aplicación según el monto de la mesada.
Colpensiones y los fondos privados mantienen la aplicación según el monto de la mesada. Foto: 123 Rf

Arrancando el 2026, miles de pensionados colombianos enfrentan un escenario en el que los descuentos por salud en sus mesadas se mantienen vigentes y, para algunos, alcanzan hasta el 12 %, especialmente para quienes reciben ingresos superiores a tres salarios mínimos mensuales.

La medida se calcula sobre el total de la pensión que cada jubilado recibe, de acuerdo con la normatividad vigente del sistema de seguridad social colombiano.

La forma en que se descuenta el aporte a salud está establecida en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que determina que los pensionados deben cotizar la salud con base en el monto de su mesada. Según esta regulación, los aportes se aplican de la siguiente manera:

MinHacienda afirma que decreto que obliga a AFP a repatriar parte de plata de pensiones no afectará derechos de afiliados

• 4 % para quienes reciben una pensión igual a un salario mínimo legal mensual vigente;

Macroeconomía

Los efectos de la propuesta del Gobierno de bajar la gasolina $300: “expone el FEPC a un escenario crítico”

Macroeconomía

Dólar bajó en Colombia este 21 de enero: conozca el precio oficial de la divisa

Macroeconomía

Renovarán junta directiva de Ecopetrol: convocan a nueva asamblea extraordinaria de accionistas

Macroeconomía

La desigualdad vuelve al centro del debate: Colombia entre los países con mayor concentración de riqueza

Macroeconomía

Tras arancel del 30 % que impuso Ecuador a Colombia, estos son los principales productos que se exportan a ese país

Macroeconomía

Superfinanciera destapa visión sobre mercado de capitales, el que se busca impulsar con repatriación de parte de plata de pensiones

Macroeconomía

Manizales oficializa su calendario tributario 2026 con incentivos

Bucaramanga

Hospital Universitario de Santander rechaza posible intervención y defiende su manejo financiero

Cartagena

Lo que habría producido los gases tóxicos que inhaló una familia en Bolívar: una mujer y sus tres hijos murieron

Salud

Experto destaca las claves para un embarazo saludable después de los 40 años

• 10 % si la mesada está entre dos y tres salarios mínimos;

• y 12 % para los jubilados que tienen una pensión superior a tres salarios mínimos.

Esto significa que, para el año 2026, aquellos pensionados con ingresos más altos enfrentarán una retención mensual sustancial en su pensión. Por ejemplo, si una persona recibe una mesada que supera los tres salarios mínimos, el aporte al sistema de salud será del 12 %, lo que impacta directamente el dinero que perciben al final de cada mes.

Este esquema de descuentos está ligado no sólo al nivel de ingresos, sino también al reajuste que las pensiones reciben cada año. El aumento de las mesadas para 2026 se efectuó con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró en 5,10 % al finalizar 2025, y que se utiliza para actualizar pensiones superiores al salario mínimo.

Versión final del proyecto de decreto que obliga a fondos privados a traer parte de la plata de pensiones del exterior

Pese al incremento que supone el ajuste por inflación, este beneficio se ve contrarrestado en muchos casos por los porcentajes de aporte al régimen de salud, lo que reduce el ingreso real con el que cuentan los pensionados para cubrir sus gastos cotidianos.

Las Accai funcionarán como un laboratorio jurídico a fin de poner a prueba la capacidad de Colombia para articular actores públicos y privados en un mismo esquema.
Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a tres salarios mínimos no tienen este descuento. Foto: iStock

Esta situación ha generado inquietud entre jubilados y organizaciones representativas, que advierten sobre el impacto que estos descuentos pueden tener en el poder adquisitivo de los adultos mayores que dependen exclusivamente de su mesada.

Es importante recordar que todos los pensionados, independientemente de si están afiliados a Colpensiones o a un fondo privado de pensiones, realizan estos aportes de salud directamente sobre su mesada, y la deducción se hace de manera automática al momento de la consignación mensual.

MinHacienda confirma que publicará el proyecto de decreto para restringir la inversión de los fondos privados de pensiones

Además, aunque el porcentaje de descuento se mantiene conforme a la ley, las autoridades no han anunciado cambios adicionales en los rangos o tarifas para este año fiscal, lo que implica que las reglas actuales seguirán vigentes durante todo 2026.

Más de Macroeconomía

¿Es ilegal quedarse sin gasolina? Lista de las carreteras que podrían multarlo por $300.000

Los efectos de la propuesta del Gobierno de bajar la gasolina $300: “expone el FEPC a un escenario crítico”

Dólar a la baja dolar dólares

Dólar bajó en Colombia este 21 de enero: conozca el precio oficial de la divisa

Ecopetrol acciones

Renovarán junta directiva de Ecopetrol: convocan a nueva asamblea extraordinaria de accionistas

inversiones

La desigualdad vuelve al centro del debate: Colombia entre los países con mayor concentración de riqueza

A partir del 1 de enero de 2026 las semanas de pensión para las mujeres en Colombia empezarán a reducirse.

¿Por qué algunos pensionados verán menos dinero en su mesada este año?

Gustavo Petro Daniel Noboa

Tras arancel del 30 % que impuso Ecuador a Colombia, estos son los principales productos que se exportan a ese país

Asobancaria 2024

Superfinanciera destapa visión sobre mercado de capitales, el que se busca impulsar con repatriación de parte de plata de pensiones

.

Manizales oficializa su calendario tributario 2026 con incentivos

Shocked upset worried businessman reading bad news on laptop in the office.

Propuesta de repatriar ahorros invertidos en el extranjero impactaría a trabajadores: menos posibilidades de que se pensionen

La intervención del ministro de Hacienda, Germán Ávila, encendió los ánimos durante la sesión.

MinHacienda afirma que decreto que obliga a AFP a repatriar parte de plata de pensiones no afectará derechos de afiliados

Noticias Destacadas