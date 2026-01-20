Pensión

Atención jubilados: así será el cronograma de pagos de pensiones en 2026

Los pagos se realizarán en fechas distintas según el tipo de régimen y la entidad administradora.

Redacción Economía
20 de enero de 2026, 5:28 p. m.
Las administradoras recomiendan consultar los canales oficiales para evitar confusiones.
Con el nuevo año en marcha, miles de pensionados en Colombia ya pueden planear sus gastos al conocer las fechas oficiales en las que recibirán sus mesadas durante 2026.

Tanto el régimen público administrado por Colpensiones como los fondos privados de pensiones han publicado el cronograma de consignaciones, lo que permite a jubilados prever con anticipación cuándo dispondrán de sus recursos.

La información, que beneficia a más de dos millones de colombianos que dependen de sus mesadas mensuales, detalla el calendario mes a mes para los dos regímenes principales del sistema pensional del país.

Para los beneficiarios del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, los pagos suelen hacerse en la última semana de cada mes, una práctica tradicional que se mantiene para el 2026.

Según el calendario oficial, el pago de las mesadas de Colpensiones en el primer semestre está programado así: enero 26, febrero 25, marzo 25, abril 27, mayo 25 y junio 25. Para el segundo semestre las consignaciones serán julio 27, agosto 25, septiembre 25, octubre 26, noviembre 25 y diciembre 24.

Estas fechas pueden ser relevantes para jubilados que realizan retiros presenciales en bancos o planean gastos importantes a lo largo del año.

Para quienes se pensionan bajo el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, gestionado por fondos privados como Porvenir, Colfondos o Protección, las consignaciones tienen un esquema distinto. En este caso, los pagos de las mesadas se realizan generalmente a comienzos del mes, lo que modifica el flujo de ingresos para los jubilados.

Colombianos podrán sumar semanas extra a la pensión sin tener que trabajar: requisitos para aplicar

En enero, el giro será lunes 13; en febrero y marzo, martes 2; en abril, lunes 6; en mayo, lunes 4; y en junio, lunes 1. Las fechas del segundo semestre del régimen privado son 2 de julio, 3 de agosto, 2 de septiembre, 2 de octubre, 3 de noviembre y 2 de diciembre.

El calendario permitirá a los pensionados organizar mejor sus finanzas mensuales.
Las diferencias entre los dos cronogramas impactan la planificación financiera de quienes dependen de estos ingresos. Un jubilado que recibe su pensión a finales de mes puede necesitar organizar sus cuentas de manera distinta a uno que recibe el dinero al inicio del mes. Por eso, la publicación anticipada de los calendarios ha sido bien recibida por el sector.

Corte Suprema señala que empleadores no pueden despedir a trabajadores sin justa causa 3 años antes de cumplir edad para la pensión

Aunque estas son las fechas confirmadas, expertos en pensiones recomiendan a los beneficiarios verificar con sus administradoras si el depósito se realizará por transferencia o si, en algunos casos, deberá recogerse en ventanilla, especialmente cuando las fechas coinciden con fines de semana, feriados o ajustes operativos de las entidades financieras.

Noticias Destacadas