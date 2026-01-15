Economía

Colombianos podrán sumar semanas extra a la pensión sin tener que trabajar: requisitos para aplicar

Deberán seguir algunos pasos para recibir el beneficio.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 5:21 p. m.
Tenga en cuenta los pasos que debe seguir para hacer efectivo el beneficio.
Tenga en cuenta los pasos que debe seguir para hacer efectivo el beneficio. Foto: Getty Images/iStockphoto

Después de años de arduo trabajo, uno de los sueños de millones de colombianos es conseguir finalmente su pensión o jubilación, que les permita vivir una vejez tranquila, al poder cubrir todos sus gastos y también evitar necesidades.

En Colombia, son varios los requisitos que exige la ley para que un trabajador pueda pensionarse en el sistema. Primero debe cumplir la edad. Para poder pensionarse, los hombres deben tener 62 años y las mujeres deben tener 57 años.

Las Accai funcionarán como un laboratorio jurídico a fin de poner a prueba la capacidad de Colombia para articular actores públicos y privados en un mismo esquema.
Tenga en cuenta los pasos que debe seguir para hacer efectivo el beneficio. Foto: iStock

Otro de los requisitos son las semanas de cotización. Se deben completar 1.300 semanas para los hombres y 1.250 para las mujeres, en el caso de Colpensiones. Si no es con el fondo público, sino con fondos privados son 1.150 semanas para los hombres y 1.135 semanas en el caso de las mujeres.

Pese a ello, existe una porción de colombianos que podría reducir sustancialmente el número de semanas para pensionarse. Lo podrán hacer si cumplen con un requisito específico.

Se trata de los colombianos que prestaron servicio militar, integrando la Fuerza Pública. Este servicio les permitirá sumar semanas a su historia laboral, lo que reduce las semanas exigidas para lograr su jubilación.

Servicio Militar Obligatorio
Tenga en cuenta los pasos que debe seguir para hacer efectivo el beneficio. Foto: Semana

Tenga en cuenta que la Ley 2341 del 2023 estipula que el servicio militar ya no es obligatorio. Sin embargo, antes de esa norma, los hombres estaban obligados a prestar este servicio al alcanzar la mayoría de edad.

Para hacer efectivas estas semanas, lo que debe hacer es seguir varios pasos. Lo primero es solicitar la Certificación Electrónica de Tiempo Laborado (CETIL). Debe hacer la solicitud ante el Ministerio de Defensa.

En el documento de solicitud deberá incluir datos como:

  • Fechas de ingreso y retiro del servicio
  • Unidad o batallón en el que estuvo asignado
  • Tipo de servicio (obligatorio o voluntario)
  • Número de contingente (si lo recuerda)
  • Copia de la cédula de ciudadanía
  • Copia de la libreta militar o de la tarjeta de conducta

Luego deberá acudir a su fondo de pensiones, con una solicitud formal y adjuntando el CETIL, además de la documentación que cada fondo le solicite.

El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023.
Tenga en cuenta los pasos que debe seguir para hacer efectivo el beneficio. Foto: 123RF

Tenga en cuenta que el tiempo que se reconoce por la prestación puede variar dependiendo de los meses exactos que haya permanecido en las filas. Esto puede ser entre un año y año y medio, lo que significa que le pueden reconocer entre 52 a 78 semanas.

