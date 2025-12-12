¿De cuánto es el salario mínimo en los países de Latinoamérica? Esta es la cifra por nación, a pocos días de 2026

En los países de América Latina, los salarios mínimos muestran grandes diferencias, dependiendo de factores como el nivel de desarrollo económico, la inflación, el costo de vida y las políticas laborales específicas de cada nación.

En los próximos días, la mayoría de las naciones anunciará los aumentos que se realizarán; gracias a esto, el ranking de los salarios mínimos se verá modificado. Cabe destacar que algunos países se toman hasta la mitad del año para definir las nuevas cifras.

Se debe señalar que en Latinoamérica cada país realiza los aumentos de manera diferente y tomando como base diversos valores de las economías locales, razón por la cual existen grandes diferencias en las cifras.

En Colombia, el salario mínimo para 2025 se incrementó en un 9,54 %, pasando de $1.300.000 a $1.423.500, incluyendo el auxilio de transporte. Este ajuste fue oficializado mediante decreto y anunciado por el presidente Gustavo Petro.

Costa Rica ocupó el primer lugar del ranking en 2025, gracias a que su salario mínimo recibió un incremento del 2,35 %, alcanzando un valor de 720 dólares, lo que equivale aproximadamente a 3.049.312 pesos colombianos, según la TRM del día.

Con este ajuste, Costa Rica mantendrá su posición como el país con el salario mínimo más alto de Latinoamérica, tal como en años anteriores.

En Chile, el salario mínimo ha experimentado incrementos progresivos desde 2023. Gracias a diversas medidas económicas implementadas en el país, desde el 1 de enero de 2025 el salario mínimo alcanzó los 500.000 pesos chilenos, equivalentes aproximadamente a 2.217.000 pesos colombianos.

Por su parte, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de México anunció recientemente las negociaciones para 2026. Para el presente año, el salario mínimo aumentó un 12 %, pasando de 7.467 pesos a 8.364 pesos mexicanos, lo que equivale a cerca de 1.832.000 pesos colombianos.

Ranking de salarios mínimos en Latinoamérica para 2025

Según los expertos, con los datos revelados por cada país y considerando los procesos de negociación en varias naciones, estos son los valores estimados con el precio actual del dólar: