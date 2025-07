Cibest: la evolución del Grupo Bancolombia para seguir creciendo

J.M.: Si uno mira objetivamente los indicadores, la economía tiene un comportamiento bueno. El desempleo está en un dígito, el crecimiento está alrededor del 2,5 por ciento del PIB y veníamos de 1,7. La cartera vencida de los bancos está mejorando. Los indicadores en general son buenos.Eso sí, tenemos muchos retos y riesgos, y eso viene, en parte, de esa polarización por el tema político. La inversión, por ejemplo, es muy baja; en consecuencia, si eso no cambia, el crecimiento no va a ser sostenible. El otro reto es el fiscal. Si no hay un orden en las finanzas del Gobierno y no reducimos ese déficit, vamos a tener problemas todos.