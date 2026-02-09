Tecnología

Elon Musk indicó el acontecimiento que cambiaría la economía global: solo importará el “vataje y el tonelaje, no los dólares”

Musk prevé un futuro donde la energía y los recursos valdrán más que el dinero.

Redacción Tecnología
9 de febrero de 2026, 10:08 p. m.
La combinación de robots, IA y energía solar cambiará la economía global.
La combinación de robots, IA y energía solar cambiará la economía global. Foto: Getty Images

Elon Musk, el empresario detrás de SpaceX y Tesla, lanzó recientemente una idea que podría cambiar la forma en que entendemos el dinero y la producción. Durante su intervención en el podcast Cheeky Pint, de Dwarkesh Patel, Musk explicó que en un futuro cercano, la riqueza no se medirá en dólares, sino en capacidad de generar energía y bienes.

Según el magnate, la combinación de energía solar, robots, chips y la inteligencia artificial creará un ecosistema donde la moneda tradicional perderá relevancia.

La revolución de los centros de datos espaciales

Musk ha sugerido que la mejor ubicación para los centros de datos de IA no está en la Tierra, sino en el espacio. Allí, la energía solar es constante y cinco veces más eficiente que en tierra, gracias a que no existen problemas como el ciclo día-noche, las nubes o la atmósfera que absorbe aproximadamente un 30 % de la luz.

“La atmósfera por sí sola produce una pérdida de energía de aproximadamente el 30 %”, comentó Musk.

Los resultados iniciales sugieren la posible presencia de una atmósfera, aunque todavía no es concluyente.
El magnate considera que la ausencia de nubes y ciclos día-noche hace del espacio el lugar ideal para la IA. Foto: Getty Images

El plan del magnate es ambicioso: poner en órbita un teravatio de GPU, un paso que permitiría que la infraestructura de IA funcione sin depender de baterías ni de cortes energéticos. Según Musk, esta estrategia podría implementarse en menos de tres años, lo que marcaría un cambio radical en la manera en que se despliegan y operan los sistemas de inteligencia artificial.

Elon Musk quiere construir una ciudad en la Luna: ¿utopía o nueva carrera espacial?

De dólares a recursos: el nuevo valor según Musk

A través de su cuenta en X, Musk respondió a un comentario sobre la “demanda ilimitada de inteligencia”, asegurando que el acontecimiento será cuando se integre por completo la generación de energía solar con la producción automatizada de robots, chips y sistemas de IA, momento en que cambiaría la economía, pues el dinero convencional será prácticamente irrelevante.

“Una vez que se cierre el ciclo de la generación de energía solar a la fabricación de robots, la fabricación de chips y la IA, la moneda convencional simplemente se interpondrá en el camino”, comentó el magnate.

“Lo único que importará será el vataje y el tonelaje, no los dólares”, afirmó el empresario, destacando que el verdadero valor estará en la capacidad de producir energía y recursos físicos.

cómo se comportó el dólar en enero y qué esperar en febrero.
Según el empresario, los dólares serán irrelevantes en un mundo dominado por IA y robots. Foto: Adobe Stock

Esta visión apunta a un mundo donde la abundancia tecnológica y la eficiencia energética superarán cualquier referencia monetaria tradicional, planteando un escenario donde la economía se mide por capacidad y producción tangible.

Según el empresario, la riqueza se medirá por vataje y tonelaje.

