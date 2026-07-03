Científicos alertan de un fenómeno inesperado que aumenta sin ser visible: estas serían las ciudades más vulnerables

Al abordar el incremento del nivel del mar, suele pensarse únicamente en el deshielo de los glaciares y en cómo los océanos ganan terreno. No obstante, investigadores del Instituto Alemán de Investigación Geodésica de la Universidad Técnica de Múnich y de la Universidad de Tulane advierten sobre un peligro mucho más cercano y silencioso: la tierra bajo los asentamientos humanos se está hundiendo, un proceso conocido técnicamente como subsidencia.

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Este fenómeno hace que, en las regiones más densamente pobladas del planeta, el nivel del mar parezca aumentar mucho más rápido de lo que habían previsto los modelos climáticos convencionales.

El efecto combinado en las poblaciones costeras

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, pone de relieve una realidad crítica: no solo el nivel del mar aumenta por efecto del cambio climático, sino que el suelo también desciende de forma simultánea. Esta combinación se conoce técnicamente como aumento del nivel relativo del mar (RSL, por sus siglas en inglés), un indicador que mide la variación del nivel del agua con respecto a la superficie terrestre local.

Según los investigadores, “el aumento global promedio del nivel del mar relativo experimentado por las poblaciones costeras (6 mm/año) es aproximadamente el doble del aumento absoluto del nivel del mar impulsado por el clima”.

El doble fenómeno que acelera el avance del mar sobre las zonas costeras Foto: Getty Images

Esto implica que, para un habitante de la costa, el impacto no se limita al ascenso global del océano, estimado en unos 3 milímetros anuales, sino que alcanza los 6 milímetros o más debido al asentamiento o hundimiento del terreno. Los datos reflejan que el “71 % de la población costera mundial vive en regiones que sufren hundimientos”.

Las urbes en la línea de mayor riesgo

Mediante el uso de radares satelitales de alta precisión, los investigadores identificaron las zonas donde este fenómeno se presenta con mayor intensidad. Las ciudades del este y sudeste asiático encabezan la lista de mayor vulnerabilidad debido a su alta densidad poblacional y a sus características geológicas.

Según la investigación, entre las ciudades con las mayores tasas de hundimiento anual se encuentran:

Yakarta (Indonesia): con un descenso de -13.7 mm/año.

Tianjin (China): registrando -13.5 mm/año.

Bangkok (Tailandia): con -8.5 mm/año.

Lagos (Nigeria): presenta -6.7 mm/año.

Alejandría (Egipto): con una tasa de -4 mm/año.

En estas áreas, el peligro de inundación se ve acelerado por la propia estructura de las ciudades.

Causas del colapso del suelo

La subsidencia no responde únicamente a procesos naturales. Si bien existen factores tectónicos y la compactación natural del suelo por el peso de los sedimentos, la actividad humana es el principal motor en las zonas de mayor riesgo. Los expertos señalan que “la extracción de fluidos del subsuelo por parte del hombre (agua subterránea, petróleo y gas) o el drenaje ha sido el principal impulsor del hundimiento de la tierra costera”.

Los científicos explican qué la actividad humana acelera el hundimiento del suelo en las zonas costeras Foto: Getty Images/iStockphoto

Al extraer agua de los depósitos subterráneos para uso industrial o doméstico, el terreno pierde el soporte que proporciona ese líquido y tiende a colapsar, de forma similar a una esponja que se encoge al secarse. El estudio subraya que “las regiones costeras con mayores densidades de población están, en promedio, sufriendo hundimientos”.

Los científicos concluyen que “la consideración sistemática del hundimiento costero es esencial para comprender la exposición global, los riesgos y los costos debidos al aumento del nivel del mar”. Sin incorporar este fenómeno, cualquier estrategia de protección costera ignorará una parte fundamental del riesgo que se desarrolla bajo la superficie.