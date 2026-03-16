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WhatsApp permitirá hablar con personas que no tengan cuenta: la función que cambiaría la forma de usar la aplicación

Los nuevos chats contarán con encriptación de extremo a extremo y estarán diseñados para ser temporales, con una duración limitada.

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Redacción Tecnología
16 de marzo de 2026, 12:35 p. m.
La plataforma de mensajería trabaja en una nueva función llamada chats de invitados.
La plataforma de mensajería trabaja en una nueva función llamada chats de invitados. Foto: 123rf

WhatsApp lleva meses trabajando en los chats de invitados, una nueva función que permitirá mantener conversaciones con personas que no tienen una cuenta en este servicio de mensajería. Estas interacciones tendrán un carácter temporal y estarán protegidas con encriptación de extremo a extremo.

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La compañía tecnológica ya comenzó a probar esta herramienta con un grupo limitado de usuarios en WhatsApp Web, iOS y Android, lo que permite tener un primer acercamiento a esta novedad.

Para que alguien que no usa WhatsApp pueda participar en una conversación, un usuario deberá compartir una invitación. Esta puede enviarse mediante un enlace, que puede llegar por SMS o copiarse y compartirse a través de otros canales, como el correo electrónico.

Al abrir el enlace, la persona invitada verá dos opciones: descargar la aplicación de WhatsApp o continuar como invitado. Si decide seguir sin instalar la app, accederá directamente al chat, según explica el portal especializado WABetaInfo.

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La función ya se encuentra en fase de pruebas con un grupo reducido de usuarios en WhatsApp Web, iOS y Android. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

En ese momento se genera un código de seguridad para el invitado, lo que garantiza que la conversación quede protegida con encriptación de extremo a extremo, igual que ocurre con los usuarios registrados. Además, al ingresar se le pedirá elegir el nombre con el que desea aparecer en el chat.

Estas conversaciones están diseñadas para ser temporales. Por ello, no solo expirarán después de diez días de inactividad, sino que también tendrán funciones limitadas, centradas únicamente en la mensajería básica.

No obstante, el portal citado advierte sobre un posible riesgo de seguridad: la persona que abre el enlace de invitación no necesariamente tiene que ser la misma a la que fue enviado, ya que el sistema no verifica su identidad. Por esta razón, los chats de invitados también incluyen la opción de bloquear a estos participantes.

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La persona invitada podrá descargar la aplicación o entrar como invitado sin necesidad de crear una cuenta. Foto: AFP

Asimismo, se ha indicado que solo podrán iniciar contacto con el usuario aquellas personas externas a WhatsApp que hayan recibido un enlace de invitación directamente, y no los invitados de otros chats.

Esta función se enmarca en el trabajo que Meta lleva adelantando desde hace un par de años para mejorar la interoperabilidad de su aplicación de mensajería. El objetivo es que, especialmente en la Unión Europea, usuarios de distintos servicios puedan comunicarse entre sí sin necesidad de tener una cuenta en cada plataforma.

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En este contexto, los chats de invitados se perfilan como una alternativa más simple y rápida, ya que funcionan dentro del propio ecosistema de WhatsApp. A diferencia de los chats de terceros —que dependen de integraciones creadas por desarrolladores externos—, esta herramienta permitirá interactuar con personas que no usan la aplicación sin salir de la plataforma.

*Con información de Europa Press.