¿Por qué aparecen en WhatsApp contactos que ya eliminó? Así de fácil y rápido puede hacer que desaparezcan de la aplicación

Uno de los beneficios más relevantes de los teléfonos móviles en la actualidad es la posibilidad de almacenar información personal y laboral esencial para las actividades cotidianas. Más allá de fotos o videos, uno de los datos más útiles son los contactos, que permiten comunicarse mediante llamadas o chats de forma rápida.

Cuando los números están guardados con nombre y, en muchos casos, con información adicional como el lugar de trabajo o el tipo de relación, es más fácil identificar quién llama o envía un mensaje. Esto reduce confusiones y agiliza la comunicación, especialmente en un entorno donde varias conversaciones pueden ocurrir al mismo tiempo.

Con el paso del tiempo, estas listas suelen modificarse. Algunas personas dejan de ser relevantes en la agenda y los usuarios deciden eliminarlas. Sin embargo, en ocasiones ocurre algo particular: el número desaparece de la agenda del teléfono, pero continúa apareciendo en WhatsApp.

WhatsApp es una aplicación de mensajería usada en varias partes del mundo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Esto sucede con frecuencia porque el número todavía permanece almacenado en alguna parte del dispositivo. WhatsApp no guarda contactos de manera independiente, sino que toma la información directamente de la libreta de direcciones del móvil. Por esta razón, si el registro sigue vinculado a otra cuenta sincronizada —como Google, iCloud o incluso la tarjeta SIM—, la aplicación seguirá mostrándolo.

Para quienes desean eliminarlo por completo, el proceso es sencillo y se realiza desde el perfil del contacto. De esta manera se puede borrar el registro de forma definitiva y actualizar la lista dentro de la aplicación.

El primer paso consiste en abrir WhatsApp y buscar la conversación de la persona que se quiere eliminar. Dentro del chat, se debe tocar el nombre ubicado en la parte superior de la pantalla. Esto abrirá el perfil, donde aparecen detalles como archivos compartidos, enlaces enviados y distintas opciones relacionadas con la privacidad y la configuración.

El servicio de mensajería ha logrado extender su popularidad no solo a nivel personal, si no también en el ámbito profesional. Foto: 123rf

Después de ingresar a esta sección, es necesario acceder al menú de opciones adicionales. En dispositivos Android, suele representarse con tres puntos verticales, mientras que en iPhone aparece la opción “Editar”. Al seleccionar “Ver en contactos” o “En lista de contactos”, el sistema dirige automáticamente a la agenda del teléfono, donde se encuentra almacenado el número.

Una vez allí, se puede proceder con la eliminación definitiva. Basta con elegir la opción “Eliminar” o presionar el ícono de la papelera y confirmar la acción cuando aparezca el mensaje correspondiente. Tras completar este proceso, el número se borrará del dispositivo y dejará de aparecer como contacto guardado en WhatsApp.