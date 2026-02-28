Tecnología

La opción de WhatsApp con la que puede encontrar y recuperar mensajes viejos en sencillos pasos

La pérdida de mensajes puede representar un inconveniente significativo para los usuarios, sobre todo cuando en esas conversaciones se guarda información relevante.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
28 de febrero de 2026, 8:13 a. m.
Más allá de ser una herramienta de mensajería, para millones de personas WhatsApp funciona como un archivo digital.
Más allá de ser una herramienta de mensajería, para millones de personas WhatsApp funciona como un archivo digital. Foto: Getty Images

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo gracias a su versatilidad y facilidad para comunicarse de forma rápida y efectiva. Entre sus principales funciones se encuentran las llamadas, videollamadas, el envío de archivos multimedia y la posibilidad de compartir estados, lo que la convierte en una herramienta integral tanto para la vida personal como profesional.

En el ámbito personal, se ha consolidado como el principal medio para mantener el contacto con familiares y amigos, crear grupos y compartir momentos en tiempo real. En el entorno laboral, cumple un papel clave en la coordinación de tareas, el intercambio de información y la comunicación constante entre equipos, especialmente cuando la inmediatez es fundamental.

Para millones de personas, además, la aplicación se ha convertido en un verdadero archivo digital de su vida. Por eso, cuando los mensajes desaparecen —ya sea por un cambio de celular, un error técnico o la eliminación accidental de datos— la preocupación puede ser considerable.

WhatsApp ofrece herramientas para que los usuarios gestionen los mensajes de difusión.
WhatsApp es una aplicación de mensajería que fue lanzada en 2009. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Aunque la situación puede generar angustia, existe una solución a la que los usuarios pueden recurrir para recuperar conversaciones importantes: las copias de seguridad. En los teléfonos Android, estos respaldos se almacenan en Google Drive, el servicio de almacenamiento en la nube de Google.

Tecnología

A pocas horas para presenciar una alineación de seis planetas: esta es la verdad detrás de este increíble fenómeno astronómico

Tecnología

Alineación planetaria de este sábado 28 de febrero: ¿Cómo verla desde Colombia?

Tecnología

Apellidos que podrían delatar su ascendencia: estudio reveló listado con posible origen gitano

Tecnología

Renos que comen huesos: científicos descubren una conducta inesperada para alimentarse

Tecnología

Cómo convertir un celular viejo en cámara de seguridad wifi para el hogar: solo debe seguir estos simples pasos

Tecnología

Si fue víctima de un hackeo, esto es lo que debe hacer en los primeros 15 minutos para proteger su información más sensible

Tecnología

Android 17 protegerá los códigos de verificación de apps maliciosas: así operará el nuevo sistema de seguridad para SMS

Tecnología

Llegar a un grupo de WhatsApp ya no será un problema: la función que pone al día a los nuevos miembros automáticamente

Tecnología

Mensajes de Año Nuevo 2026: frases de felicitación para no quedar mal con familia, pareja y amigos

Tecnología

Frases y mensajes elegantes para enviar por WhatsApp en la noche de Navidad a familiares y amigos

El funcionamiento es sencillo. Una vez activada la opción de copia de seguridad, la aplicación crea respaldos automáticos con la frecuencia que el usuario elija —diaria, semanal, mensual o manual— siempre que el dispositivo esté conectado a internet y vinculado a una cuenta de Google. Además, es posible decidir si se incluyen los videos, ya que estos archivos ocupan más espacio y pueden prolongar el proceso.

Drive y WhatsApp.
Los mensajes de WhatsApp pueden desaparecer por distintas razones. Foto: Getty Images

Cuando se instala la aplicación en un nuevo dispositivo y se verifica el mismo número de teléfono, detecta automáticamente si existe una copia almacenada en Google Drive. De ser así, ofrece la opción de restaurarla para recuperar chats y archivos.

Es importante tener en cuenta que la copia de seguridad está vinculada tanto al número telefónico como a la cuenta de Google. Por ello, cambiar alguno de estos datos puede impedir el acceso al respaldo anterior.

Más de Tecnología

Una imagen inédita revela señales claras de actividad protoplanetaria.

A pocas horas para presenciar una alineación de seis planetas: esta es la verdad detrás de este increíble fenómeno astronómico

Alineación planetaria

Alineación planetaria de este sábado 28 de febrero: ¿Cómo verla desde Colombia?

Si tiene uno de estos apellidos, podría ser descendiente de los gitanos.

Apellidos que podrían delatar su ascendencia: estudio reveló listado con posible origen gitano

Los renos hembra roen las astas dejadas por otros ejemplares para tener un suplemento nutricional posparto.

Renos que comen huesos: científicos descubren una conducta inesperada para alimentarse

Debe asegurar de contar con una conexión wifi estable y segura.

Cómo convertir un celular viejo en cámara de seguridad wifi para el hogar: solo debe seguir estos simples pasos

Hoy, los atacantes buscan vulnerar dispositivos, cuentas y plataformas digitales con el fin de obtener datos personales.

Si fue víctima de un hackeo, esto es lo que debe hacer en los primeros 15 minutos para proteger su información más sensible

Android 17 incorporará medidas específicas para frenar ataques en los que ciberdelincuentes intentan apoderarse de cuentas.

Android 17 protegerá los códigos de verificación de apps maliciosas: así operará el nuevo sistema de seguridad para SMS

A diferencia del Wi-Fi, que funciona con ondas de radio, el Li-Fi emplea bombillas LED.

¿Se acerca el fin del wifi? La nueva tecnología que permite tener internet ultrarrápido usando únicamente las luces de su casa

El logotipo de HBO Max aparece en la pantalla de un teléfono inteligente en la tienda de aplicaciones de Apple.

Fin de las cuentas compartidas en HBO Max: la plataforma anuncia medidas globales para 2026

Noticias Destacadas