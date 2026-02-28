La opción de WhatsApp con la que puede encontrar y recuperar mensajes viejos en sencillos pasos

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo gracias a su versatilidad y facilidad para comunicarse de forma rápida y efectiva. Entre sus principales funciones se encuentran las llamadas, videollamadas, el envío de archivos multimedia y la posibilidad de compartir estados, lo que la convierte en una herramienta integral tanto para la vida personal como profesional.

En el ámbito personal, se ha consolidado como el principal medio para mantener el contacto con familiares y amigos, crear grupos y compartir momentos en tiempo real. En el entorno laboral, cumple un papel clave en la coordinación de tareas, el intercambio de información y la comunicación constante entre equipos, especialmente cuando la inmediatez es fundamental.

Para millones de personas, además, la aplicación se ha convertido en un verdadero archivo digital de su vida. Por eso, cuando los mensajes desaparecen —ya sea por un cambio de celular, un error técnico o la eliminación accidental de datos— la preocupación puede ser considerable.

WhatsApp es una aplicación de mensajería que fue lanzada en 2009. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Aunque la situación puede generar angustia, existe una solución a la que los usuarios pueden recurrir para recuperar conversaciones importantes: las copias de seguridad. En los teléfonos Android, estos respaldos se almacenan en Google Drive, el servicio de almacenamiento en la nube de Google.

El funcionamiento es sencillo. Una vez activada la opción de copia de seguridad, la aplicación crea respaldos automáticos con la frecuencia que el usuario elija —diaria, semanal, mensual o manual— siempre que el dispositivo esté conectado a internet y vinculado a una cuenta de Google. Además, es posible decidir si se incluyen los videos, ya que estos archivos ocupan más espacio y pueden prolongar el proceso.

Los mensajes de WhatsApp pueden desaparecer por distintas razones. Foto: Getty Images

Cuando se instala la aplicación en un nuevo dispositivo y se verifica el mismo número de teléfono, detecta automáticamente si existe una copia almacenada en Google Drive. De ser así, ofrece la opción de restaurarla para recuperar chats y archivos.

Es importante tener en cuenta que la copia de seguridad está vinculada tanto al número telefónico como a la cuenta de Google. Por ello, cambiar alguno de estos datos puede impedir el acceso al respaldo anterior.