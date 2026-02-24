Las tres funciones ‘ocultas’ de WhatsApp que puede activar fácilmente y que cambiarán su forma de usar la aplicación

En medio de las múltiples opciones que existen hoy para comunicarse, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp se han consolidado como una de las más utilizadas por millones de personas en todo el mundo. Los usuarios la consideran una herramienta práctica, fácil de usar y efectiva para intercambiar mensajes de manera ágil, tanto en el ámbito personal como profesional.

Propiedad de Meta, desde su lanzamiento en 2009 la plataforma ganó popularidad rápidamente al ofrecer una alternativa innovadora que facilitó la comunicación diaria. Con el paso del tiempo, la aplicación ha incorporado nuevas funciones para adaptarse a las tendencias tecnológicas y, sobre todo, para responder a las necesidades de su comunidad.

Sin embargo, pese a la amplia gama de herramientas disponibles, muchas de ellas no se aprovechan al máximo. En algunos casos, esto ocurre porque los usuarios desconocen su existencia o no las han explorado en detalle, aunque pueden resultar especialmente útiles en la vida cotidiana.

Una de estas funciones es la posibilidad de enviar archivos, fotos y videos en alta calidad. Dado que se trata de una plataforma en la que constantemente se comparten contenidos multimedia, utilizar esta opción evita tener que comprimir los archivos o recurrir a aplicaciones externas. Actualmente, el tamaño máximo permitido para enviar documentos es de hasta 2 GB.

En cuanto a los chats grupales, la comunicación también se ha optimizado con funciones como la mención directa. Al escribir el símbolo @, es posible etiquetar a miembros específicos del grupo seleccionando su nombre en la lista que aparece en pantalla. De esta manera, la persona recibe una notificación destacada que le permite identificar rápidamente que el mensaje está dirigido a ella, incluso en conversaciones muy activas.

Por otro lado, las llamadas y videollamadas se han vuelto más interactivas gracias a la incorporación de reacciones y emojis, además de filtros que se han habilitado en momentos especiales, como el cierre de año.

Para acceder a estas funciones es fundamental mantener la aplicación actualizada a su versión más reciente. Si no cuenta con alguna de estas herramientas, puede verificar las actualizaciones desde la sección de ajustes del dispositivo o directamente en la tienda de aplicaciones correspondiente, ya sea iOS o Android. Mantener la app al día no solo garantiza el acceso a las funciones actuales, sino también a las próximas novedades que WhatsApp suele lanzar con frecuencia.