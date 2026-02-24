Tecnología

Las tres funciones ‘ocultas’ de WhatsApp que puede activar fácilmente y que cambiarán su forma de usar la aplicación

Aunque la aplicación cuenta con una amplia variedad de herramientas, muchas no se aprovechan al máximo porque los usuarios no las exploran en detalle.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
24 de febrero de 2026, 11:22 a. m.
WhatsApp es una aplicación que se actualiza con frecuencia para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios.
WhatsApp es una aplicación que se actualiza con frecuencia para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios. Foto: Getty Images

En medio de las múltiples opciones que existen hoy para comunicarse, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp se han consolidado como una de las más utilizadas por millones de personas en todo el mundo. Los usuarios la consideran una herramienta práctica, fácil de usar y efectiva para intercambiar mensajes de manera ágil, tanto en el ámbito personal como profesional.

Propiedad de Meta, desde su lanzamiento en 2009 la plataforma ganó popularidad rápidamente al ofrecer una alternativa innovadora que facilitó la comunicación diaria. Con el paso del tiempo, la aplicación ha incorporado nuevas funciones para adaptarse a las tendencias tecnológicas y, sobre todo, para responder a las necesidades de su comunidad.

WhatsApp tiene una alternativa al envío tradicional que conserva la calidad del video.
Con el paso del tiempo, ha incorporado nuevas funciones para adaptarse a las tendencias tecnológicas y a las necesidades de los usuarios. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Sin embargo, pese a la amplia gama de herramientas disponibles, muchas de ellas no se aprovechan al máximo. En algunos casos, esto ocurre porque los usuarios desconocen su existencia o no las han explorado en detalle, aunque pueden resultar especialmente útiles en la vida cotidiana.

Llegar a un grupo de WhatsApp ya no será un problema: la función que pone al día a los nuevos miembros automáticamente

Una de estas funciones es la posibilidad de enviar archivos, fotos y videos en alta calidad. Dado que se trata de una plataforma en la que constantemente se comparten contenidos multimedia, utilizar esta opción evita tener que comprimir los archivos o recurrir a aplicaciones externas. Actualmente, el tamaño máximo permitido para enviar documentos es de hasta 2 GB.

Tecnología

Ya no más llamadas ‘spam’ en su celular: esto es lo que debe decir de ahora en adelante para que no lo vuelvan a contactar

Tecnología

Meta y AMD firman un acuerdo histórico y millonario que impulsa la carrera global por los chips de IA

Tecnología

Preocupación científica por volcán: podría mostrar señales de reactivación tras 710.000 años inactivo

Tecnología

La mensajería entre iPhone y Android da un paso clave en seguridad: así funcionará el cifrado de extremo a extremo

Tecnología

Nuevo sistema de alerta temprana permite reaccionar en minutos ante la detección de posibles impactos de asteroides

Tecnología

Las tres palabras que siempre debería incluir al final de un correo electrónico si quiere recibir una respuesta rápida

Tecnología

Cuenta regresiva para el fenómeno astronómico que iluminará el cielo este 3 de marzo y será visible en varios países

Tecnología

Llegar a un grupo de WhatsApp ya no será un problema: la función que pone al día a los nuevos miembros automáticamente

Tecnología

La nueva función de WhatsApp que permitiría ocultar los ‘spoilers’ de películas en los mensajes de texto

Tecnología

WhatsApp incorpora una inteligencia artificial más segura y privada: esta es la nueva apuesta de Meta

En cuanto a los chats grupales, la comunicación también se ha optimizado con funciones como la mención directa. Al escribir el símbolo @, es posible etiquetar a miembros específicos del grupo seleccionando su nombre en la lista que aparece en pantalla. De esta manera, la persona recibe una notificación destacada que le permite identificar rápidamente que el mensaje está dirigido a ella, incluso en conversaciones muy activas.

Varios modelos populares como el Galaxy S5 y el iPhone 5 ya no podrán usar WhatsApp a partir de octubre de 2025.
Desde su lanzamiento en 2009, logró posicionarse rápidamente como una solución innovadora para la mensajería instantánea. Foto: 123rf

Por otro lado, las llamadas y videollamadas se han vuelto más interactivas gracias a la incorporación de reacciones y emojis, además de filtros que se han habilitado en momentos especiales, como el cierre de año.

Para acceder a estas funciones es fundamental mantener la aplicación actualizada a su versión más reciente. Si no cuenta con alguna de estas herramientas, puede verificar las actualizaciones desde la sección de ajustes del dispositivo o directamente en la tienda de aplicaciones correspondiente, ya sea iOS o Android. Mantener la app al día no solo garantiza el acceso a las funciones actuales, sino también a las próximas novedades que WhatsApp suele lanzar con frecuencia.

Más de Tecnología

Las llamadas spam son comunicaciones telefónicas no solicitadas.

Ya no más llamadas ‘spam’ en su celular: esto es lo que debe decir de ahora en adelante para que no lo vuelvan a contactar

AMD cierra con Meta un acuerdo multimillonario para el suministro de chips e infraestructura de IA.

Meta y AMD firman un acuerdo histórico y millonario que impulsa la carrera global por los chips de IA

El volcán Taftán, al sur de Irán y que se creía extinto, parece haber despertado después de 710.000 años. (Imagen de referencia)

Preocupación científica por volcán: podría mostrar señales de reactivación tras 710.000 años inactivo

Apple reduce la brecha con Android al probar cifrado total en RCS.

La mensajería entre iPhone y Android da un paso clave en seguridad: así funcionará el cifrado de extremo a extremo

Desviar el asteroide podría ser más peligroso que dejarlo seguir su curso, debido a la incertidumbre sobre su masa.

Nuevo sistema de alerta temprana permite reaccionar en minutos ante la detección de posibles impactos de asteroides

Este principio aumenta la disposición del receptor a responder.

Las tres palabras que siempre debería incluir al final de un correo electrónico si quiere recibir una respuesta rápida

Millones de personas presenciarán un eclipse que convertirá la Luna en un disco rojizo.

Cuenta regresiva para el fenómeno astronómico que iluminará el cielo este 3 de marzo y será visible en varios países

Spotify prueba una función de “Notas” para afinar su sistema de recomendaciones.

Spotify refuerza su apuesta por la personalización con nuevas herramientas interactivas: así funcionan

La regletas eléctricas se deben usar con responsabilidad para evitar accidentes.

Si tiene una regleta eléctrica en alguno de estos lugares de la casa, reubíquela de inmediato porque podría incendiarse fácilmente

Noticias Destacadas