Redes sociales

¿Cómo quitar el círculo azul de AI en WhatsApp? Esto es lo que puede hacer si no quiere tenerlo en sus chats

El chatbot impulsado por inteligencia artificial no solo está integrado en la aplicación de mensajería, sino también en otros servicios de Meta.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
12 de marzo de 2026, 11:24 a. m.
Este asistente de inteligencia artificial, desarrollado por Meta Platforms, aparece dentro de la aplicación.
Este asistente de inteligencia artificial, desarrollado por Meta Platforms, aparece dentro de la aplicación. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en los teléfonos móviles. Su popularidad en distintos países se debe a su interfaz sencilla y a la variedad de funciones que facilitan la comunicación diaria. Por esta razón, la plataforma se actualiza constantemente con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y ofrecer nuevas herramientas.

¿Por qué aparecen en WhatsApp contactos que ya eliminó? Así de fácil y rápido puede hacer que desaparezcan de la aplicación

Uno de los lanzamientos más llamativos de los últimos años ha sido la incorporación de su inteligencia artificial, Meta AI. Este sistema funciona como un chatbot capaz de interactuar con los usuarios, resolver dudas y ayudar en diferentes solicitudes en las que la tecnología pueda resultar útil.

Meta AI fue desarrollada por Meta Platforms con el propósito de integrarse directamente en sus plataformas digitales. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden interactuar con un asistente capaz de responder preguntas, generar contenido, ofrecer recomendaciones e incluso colaborar en tareas cotidianas dentro de las aplicaciones.

Una de sus principales características es que no solo está disponible en WhatsApp. También se encuentra integrada en otros servicios de la compañía, como Messenger e Instagram, donde aparece como un asistente conversacional al que se puede acceder directamente desde el chat.

Tecnología

Congelar el cerebro sin dañarlo: científicos logran un hallazgo en ratones que podría transformar la investigación médica

Tecnología

La estafa de WhatsApp que comienza con la entrega de un paquete: si le llega este mensaje, no lo abra y elimínelo de inmediato

Tecnología

Meta lanza nuevas alertas para detectar estafas en sus aplicaciones: así funcionarán en Facebook, WhatsApp y Messenger

Tecnología

El código que todos los dueños de celular deberían marcar para evitar ser víctimas de estafas o fraudes peligrosos

Tecnología

Nueva función de WhatsApp permitirá a los padres supervisar la actividad de sus hijos: así funcionarán las reglas de la ‘app’

Tecnología

El misterioso 3I/ATLAS regresa: estudios recientes revelan inusuales detalles que desconciertan a los científicos

Tecnología

Hallazgo histórico en aguas profundas: científicos localizan un tiburón de 399 años que habría nacido en 1627

Tecnología

¿Por qué aparecen en WhatsApp contactos que ya eliminó? Así de fácil y rápido puede hacer que desaparezcan de la aplicación

Tecnología

Feliz día de la mujer en Colombia: imágenes inspiradoras para enviar a través de WhatsApp este 8 de marzo

Tecnología

Feliz día de la mujer 2026: frases para dedicar a familiares y amigas vía WhatsApp

WhatsApp mantiene fijo el ícono azul de Meta AI, aunque hay formas de hacerlo menos molesto.
El círculo azul de Meta AI en WhatsApp no puede eliminarse, pero sí eliminar la conversación con el chat. Foto: Getty Images

Sin embargo, algunos usuarios prefieren desactivar o eliminar su presencia dentro de la aplicación de mensajería. Para entender cómo hacerlo, primero hay que saber que la función aparece en varios espacios de la interfaz: como un botón flotante en la parte inferior derecha, en la barra de búsqueda y como una conversación dentro de la lista de chats.

Actualmente, WhatsApp no ofrece una opción oficial para eliminar por completo Meta AI de la aplicación. Al tratarse de una función integrada en el sistema, el asistente suele aparecer como acceso directo o como un chat fijo dentro de la plataforma.

Aun así, si ya se ha iniciado una conversación, es posible borrar ese chat de manera sencilla. El proceso es el mismo que con cualquier otra conversación: basta con mantener presionado el chat en la lista y seleccionar la opción de eliminar.

Meta AI es la inteligência artificial de WhatsApp.
Meta AI es la inteligência artificial de WhatsApp. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, si Meta AI aparece dentro de un grupo de WhatsApp, puede retirarse de allí, pero únicamente si el usuario es administrador. En ese caso, se debe expulsar al asistente desde la lista de participantes del grupo.

En caso contrario, la función seguirá apareciendo como botón dentro de la aplicación, permitiendo a los usuarios consultarla cuando necesiten resolver una duda, recibir una recomendación o buscar ayuda para alguna tarea.