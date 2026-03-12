¿Cómo quitar el círculo azul de AI en WhatsApp? Esto es lo que puede hacer si no quiere tenerlo en sus chats

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en los teléfonos móviles. Su popularidad en distintos países se debe a su interfaz sencilla y a la variedad de funciones que facilitan la comunicación diaria. Por esta razón, la plataforma se actualiza constantemente con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y ofrecer nuevas herramientas.

¿Por qué aparecen en WhatsApp contactos que ya eliminó? Así de fácil y rápido puede hacer que desaparezcan de la aplicación

Uno de los lanzamientos más llamativos de los últimos años ha sido la incorporación de su inteligencia artificial, Meta AI. Este sistema funciona como un chatbot capaz de interactuar con los usuarios, resolver dudas y ayudar en diferentes solicitudes en las que la tecnología pueda resultar útil.

Meta AI fue desarrollada por Meta Platforms con el propósito de integrarse directamente en sus plataformas digitales. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden interactuar con un asistente capaz de responder preguntas, generar contenido, ofrecer recomendaciones e incluso colaborar en tareas cotidianas dentro de las aplicaciones.

Una de sus principales características es que no solo está disponible en WhatsApp. También se encuentra integrada en otros servicios de la compañía, como Messenger e Instagram, donde aparece como un asistente conversacional al que se puede acceder directamente desde el chat.

El círculo azul de Meta AI en WhatsApp no puede eliminarse, pero sí eliminar la conversación con el chat. Foto: Getty Images

Sin embargo, algunos usuarios prefieren desactivar o eliminar su presencia dentro de la aplicación de mensajería. Para entender cómo hacerlo, primero hay que saber que la función aparece en varios espacios de la interfaz: como un botón flotante en la parte inferior derecha, en la barra de búsqueda y como una conversación dentro de la lista de chats.

Actualmente, WhatsApp no ofrece una opción oficial para eliminar por completo Meta AI de la aplicación. Al tratarse de una función integrada en el sistema, el asistente suele aparecer como acceso directo o como un chat fijo dentro de la plataforma.

Aun así, si ya se ha iniciado una conversación, es posible borrar ese chat de manera sencilla. El proceso es el mismo que con cualquier otra conversación: basta con mantener presionado el chat en la lista y seleccionar la opción de eliminar.

Meta AI es la inteligência artificial de WhatsApp. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además, si Meta AI aparece dentro de un grupo de WhatsApp, puede retirarse de allí, pero únicamente si el usuario es administrador. En ese caso, se debe expulsar al asistente desde la lista de participantes del grupo.

En caso contrario, la función seguirá apareciendo como botón dentro de la aplicación, permitiendo a los usuarios consultarla cuando necesiten resolver una duda, recibir una recomendación o buscar ayuda para alguna tarea.