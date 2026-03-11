Nueva función de WhatsApp permitirá a los padres supervisar la actividad de sus hijos: así funcionarán las reglas de la ‘app’

WhatsApp ha presentado nuevas cuentas para menores administradas por los padres, una opción que permitirá configurar perfiles para preadolescentes con controles destinados a limitar su experiencia principalmente a mensajes y llamadas dentro de la plataforma.

La compañía ha estado desarrollando esta función durante los últimos meses con el objetivo de ofrecer mayores herramientas de supervisión sobre la actividad de los menores en la aplicación de mensajería. Con ello, busca facilitar que las familias continúen utilizando la plataforma como uno de sus principales medios de comunicación cotidiana.

En concreto, estas cuentas administradas por los padres incluyen configuraciones más estrictas por defecto, controles parentales y distintas opciones para que los adultos puedan guiar a los preadolescentes en sus primeras experiencias con la mensajería digital.

Esta modalidad está pensada para usuarios menores de 14 años en el caso de España y menores de 13 en el resto de países europeos. Los menores que utilicen estas cuentas solo podrán acceder a las funciones básicas de llamadas y mensajes en WhatsApp.

La plataforma busca limitar la exposición a funciones complejas o potencialmente riesgosas para los menores. Foto: Getty Images

Esto significa que no estarán disponibles algunas herramientas de la aplicación, como la inteligencia artificial (IA) de Meta, los canales o los estados. Además, la opción de mensajes que desaparecen no se podrá utilizar en conversaciones individuales.

Según explicó la compañía en un comunicado, los padres también tendrán acceso a controles para gestionar quién puede comunicarse con el menor, así como decidir a qué grupos puede unirse y ajustar diferentes configuraciones de privacidad.

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años: el nuevo país que planea aplicar la polémica medida

Por ejemplo, podrán revisar las solicitudes de mensajes provenientes de contactos desconocidos y recibirán notificaciones si el menor crea un grupo o cambia su nombre o su fotografía de perfil.

A pesar de estos controles, WhatsApp aclaró que las conversaciones personales de las cuentas administradas mantienen el mismo nivel de privacidad de la plataforma, ya que los mensajes continúan protegidos con cifrado de extremo a extremo.

En este sentido, los padres no podrán leer los chats, pero sí acceder a información proporcionada por herramientas y estadísticas relacionadas con la actividad de la cuenta, especialmente en lo que respecta a los grupos. Estos datos podrán consultarse desde sus propias cuentas de WhatsApp en sus dispositivos.

Para crear una cuenta administrada por un padre, madre o tutor será necesario tener acceso simultáneo al dispositivo del menor y al del adulto responsable, con el fin de vincular ambas cuentas. Asimismo, las opciones de control parental estarán protegidas mediante un PIN al que solo tendrán acceso a los padres.

Las conversaciones siguen cifradas de extremo a extremo, manteniendo la privacidad personal. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

De esta manera, los menores no podrán modificar los ajustes establecidos, ya que será necesario introducir el PIN para realizar cualquier cambio en la configuración.

Por otra parte, cuando los preadolescentes alcancen la edad necesaria para utilizar una cuenta estándar de WhatsApp, tanto ellos como sus padres recibirán una notificación previa en la que se les informará cuándo la cuenta podrá dejar de estar administrada.

No obstante, los padres tendrán la posibilidad de retrasar esta transición hasta 12 meses adicionales, de modo que puedan decidir cuándo es el momento adecuado para que sus hijos utilicen una cuenta sin supervisión.

La opción de WhatsApp con la que puede encontrar y recuperar mensajes viejos en sencillos pasos

Finalmente, WhatsApp indicó que estas cuentas administradas por los padres comenzarán a implementarse a nivel global durante los próximos meses. La compañía, propiedad de Meta Platforms, señaló que esta función surge a partir de los comentarios de padres y tutores que buscaban una forma segura de introducir a sus hijos en la aplicación para compartir novedades, coordinar planes familiares o avisar cuando han llegado a casa.

*Con información de Europa Press