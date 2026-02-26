TECNOLOGÍA

Instagram emitirá alertas a padres cuando se busquen ciertos contenidos peligrosos en la plataforma

Recientemente, la plataforma ha sido objeto de críticas por ser considerada “adictiva” para los jóvenes.

Redacción Tecnología
26 de febrero de 2026, 12:22 p. m.
Instagram emitirá alertas a padres
Instagram emitirá alertas a padres Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Instagram notificará a los padres cuando sus hijos adolescentes busquen de manera insistente contenido relacionado con el suicidio o la autolesión, anunció Meta, propietaria de la plataforma, en medio de la creciente presión legal por su gestión de los usuarios jóvenes.

Las alertas, que se implementarán en las próximas semanas en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, se activarán cuando un adolescente realice múltiples búsquedas de esos contenidos en un periodo corto. Se espera que esto pueda extenderse a otros países antes de finalizar este año.

Un niño de 13 años posa en su casa mientras consulta redes sociales en su tableta en Sídney el 8 de diciembre de 2025. Australia prohibirá el acceso a las redes sociales a los adolescentes el 10 de diciembre de 2025, lo que supone una medida pionera a nivel mundial diseñada para liberar a los niños de la adicción a las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.
Alerta para padres de jovenes que busquen repetidamente contenido en Instagram relacionado con el suicidio Foto: AFP

Los padres que utilicen las herramientas de supervisión parental de Instagram recibirán notificaciones por medio de correo electrónico, SMS o WhatsApp, así como a través de la propia aplicación, junto con diferentes recursos de expertos para ayudarles a gestionar conversaciones potencialmente difíciles con sus hijos.

Instagram ya bloquea las búsquedas de términos asociados con el suicidio y la autolesión, y dirige a los usuarios a líneas telefónicas de ayuda y organizaciones de apoyo, con el fin de contrarrestar el peligro que esto puede generar.

Las nuevas alertas están diseñadas para señalar los casos en los que los adolescentes intentan realizar esa clase de búsquedas de forma persistente, a pesar de las restricciones, y para que de ese modo los padres puedan tomar medidas antes de que ocurra algún hecho desafortunado.

Meta afirmó haber consultado con su Grupo Asesor de Suicidio y Autolesiones para establecer el umbral de alertas, y añadió que había actuado deliberadamente con cautela, incluso si eso significaba que algunas notificaciones podrían enviarse sin que existiera un motivo real de preocupación.

El anuncio se produjo en un momento en que la compañía enfrenta una creciente presión legal por el uso de sus plataformas por parte de jóvenes.

Instagram es una red social y aplicación móvil propiedad de Meta, lanzada en 2010, que se enfoca en compartir fotos y videos de corta duración
Instagram ha sido objeto por la presunta adicción que genera. Foto: 123RF

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, declaró este mes en un juicio histórico en California por acusaciones de que su compañía y otras causaron adicción en menores que utilizaban la red social; es la primera vez que un caso de este tipo llega a un jurado.

Meta también se enfrenta a una amplia iniciativa global para restringir el acceso de los niños a redes sociales, siendo este un tema que genera preocupación en todo el mundo.

Australia prohibió el acceso a las plataformas a los menores de 16 años en diciembre, y países como Francia, Dinamarca, España y Reino Unido prevén medidas similares.

Puede que este tipo de restricciones de uso en menores contribuya a disminuir la sobreestimulación a la que pueden estar expuestos en este momento.

*Con información de AFP.

