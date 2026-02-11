Tecnología

“Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático”: Mosseri en el juicio histórico a Google y Meta

La acusación señala que Meta y YouTube buscaban enganchar a menores para lucro.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
11 de febrero de 2026, 10:26 p. m.
Mosseri dijo: “Nunca he afirmado poder diagnosticar (…) la adicción”.
Mosseri dijo: “Nunca he afirmado poder diagnosticar (…) la adicción”. Foto: AFP

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, rechazó el miércoles la noción de “adicción clínica” a las redes sociales y habló en cambio de “uso problemático” durante un juicio histórico a Google y Meta. El caso busca determinar si las plataformas fueron diseñadas para causar adicción en niños.

Meta, matriz de Instagram y Facebook, y YouTube, propiedad de Google, se sientan en el banquillo acusadas de buscar enganchar a los usuarios más jóvenes para obtener beneficios económicos. El fallo de este juicio podría sentar jurisprudencia para decenas de procesos legales similares que enfrentan estas compañías.

“Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático”, afirmó Mosseri cuando era interrogado por el abogado de la parte demandante, Mark Lanier.

“Estoy seguro de que dije que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi de un tirón hasta muy tarde una noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica”, añadió. Lanier impugnó de inmediato este punto al subrayar que el testigo no tenía un título en medicina ni en psicología.

Tecnología

Descubrieron un cometa ‘kamikaze’ proveniente del “rasantes del sol Kreutz”: astrónomos dicen qué pasará si logra su cometido

Tecnología

“Alerta de descubrimiento”: Nasa encontró un exoplaneta ‘Tierra congelada’: servirá para buscar mundos similares al nuestro

Tecnología

La mitad de los arrecifes de coral del mundo están afectados por ola de calor hace una década, según estudio

Tecnología

¿El suyo está en la lista? Este es el ranking de los mejores celulares con batería de larga duración

Tecnología

OpenAI despidió a una directiva que se opuso al modo adulto de ChatGPT

Tecnología

El fin del misterio de los perros azules en Chernóbil: científicos revelan el motivo detrás del fenómeno

Tecnología

Científicos detectan moléculas clave en 3I/ATLAS: “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Tecnología

Meta, TikTok y Snap ponen a prueba sus protecciones de salud mental con nueva iniciativa

Estados Unidos

Gigantes tecnológicos presuntamente diseñaron plataformas adictivas para niños: arranca histórico juicio en Estados Unidos

Estados Unidos

Instagram y YouTube son denunciados por generar adicciones en sus usuarios: buscan excluír a algunos hombres de las redes

“Nunca he afirmado poder diagnosticar (…) la adicción”, respondió Mosseri durante el intercambio.

Negocio y seguridad en el centro del debate

El concepto de adicción es clave en este juicio civil, que se centra en la denuncia de Kaley G. M., una mujer de 20 años que afirma haber sufrido daños mentales graves tras volverse adicta a las redes sociales durante su infancia. La demandante señaló que empezó a usar YouTube a los seis años y se unió a Instagram a los 11, antes de pasar a Snapchat y TikTok dos o tres años más tarde.

En sus declaraciones iniciales, el abogado de Meta, Paul Schmidt, afirmó que el deterioro del estado psicológico de la demandante se debía a problemas familiares. Mosseri, quien lidera Instagram desde 2018, negó que Meta antepusiera sus beneficios a la seguridad de los usuarios.

Mosseri afirmó que la estética clásica de Instagram dejó de sorprender en un entorno donde todo puede verse perfecto.
Kaley G. M., de 20 años, afirma haber sufrido daños mentales por redes desde la infancia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Proteger a los menores a largo plazo es incluso bueno para el negocio y para los beneficios”, afirmó. “Creo que es importante para las empresas, incluida la nuestra, asegurarse de que lo que fabricamos es seguro”, agregó.

Mosseri fue la primera figura relevante de Silicon Valley en comparecer ante el jurado de doce integrantes. Se prevé que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, testifique el 18 de febrero, y un día después lo haga el jefe de YouTube, Neil Mohan. La demandante testificará en las próximas semanas.

Google sostiene ante un jurado que YouTube no fue creado para volver adictos a los niños: esta es su defensa en el tribunal

El debate de la adicción y los algoritmos

Durante el juicio, Mosseri defendió la decisión de Zuckerberg en 2020 de permitir, aunque sin recomendar, los filtros de cirugía estética en Instagram, pese a la oposición de otros directivos preocupados por sus efectos en chicas jóvenes. Otros ejecutivos destacaron la necesidad de restablecerlos para no perder cuota de mercado, en plena competencia con TikTok.

“Intentamos ser lo más protectores (…) y lo menos censores posible”, justificó Mosseri.

La medida buscaba mantener la cuota de mercado frente a la competencia de TikTok.
Algunos directivos se opusieron por los posibles efectos negativos en chicas jóvenes. Foto: AFP

El núcleo del juicio no se centra en los videos alojados por las plataformas, cuya responsabilidad sobre el contenido es limitada según la legislación estadounidense, sino en los algoritmos y funciones de personalización que, según los demandantes, fomentan el visionado compulsivo. TikTok y Snapchat, también demandados, firmaron un acuerdo confidencial antes del juicio.

Por ahora, se prevé que el juicio se extienda hasta el 20 de marzo. Otros procesos similares se esperan en Los Ángeles, mientras que un procedimiento a nivel nacional está en instrucción ante una jueza federal en el norte de California. Además, en Nuevo México comenzó un juicio independiente que acusa a Meta de anteponer el beneficio a la protección de menores frente a depredadores sexuales.

*Con información de AFP.

Más de Tecnología

El CEO defendió filtros de cirugía estética en Instagram pese a críticas internas.

“Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático”: Mosseri en el juicio histórico a Google y Meta

Especialistas analizan la trayectoria extrema de un nuevo integrante de la familia Kreutz.

Descubrieron un cometa ‘kamikaze’ proveniente del “rasantes del sol Kreutz”: astrónomos dicen qué pasará si logra su cometido

El planeta sería ligeramente más grande que la Tierra y tendría un año similar.

“Alerta de descubrimiento”: Nasa encontró un exoplaneta ‘Tierra congelada’: servirá para buscar mundos similares al nuestro

Crean fondo para proteger a los Arrecifes de coral en el mundo

La mitad de los arrecifes de coral del mundo están afectados por ola de calor hace una década, según estudio

Un estudio midió el rendimiento real de 35 dispositivos lanzados en los últimos dos años.

¿El suyo está en la lista? Este es el ranking de los mejores celulares con batería de larga duración

Con el tiempo, la plataforma pasó de ser un asistente a un repositorio central de su trabajo.

OpenAI despidió a una directiva que se opuso al modo adulto de ChatGPT

Sale a la luz la verdad sobre los perros azules de Chernóbil.

El fin del misterio de los perros azules en Chernóbil: científicos revelan el motivo detrás del fenómeno

El análisis infrarrojo confirmó la presencia de moléculas asociadas a procesos prebióticos.

Científicos detectan moléculas clave en 3I/ATLAS: “Podría haber sembrado vida en la Tierra”

Incluso dentro de una misma construcción, factores como la antigüedad del equipo o remodelaciones previas pueden influir en la calidad de la conexión.

¿Por qué se pierde la señal del celular en el ascensor? Esta es la explicación científica que pocos conocen

La creación de ilustraciones animadas con datos laborales y familiares genera preocupación en el sector de ciberseguridad.

Trend viral de caricaturas con IA podría estar impulsando a un estafador para hacer su próximo ataque, advierten expertos

Noticias Destacadas