WhatsApp: dónde se guardan los archivos multimedia en Android y cómo acceder a ellos

Conocer la ubicación y el funcionamiento del almacenamiento del servicio de mensajería facilita la recuperación de archivos importantes.

Redacción Tecnología
5 de enero de 2026, 11:34 a. m.
Los contenidos se organizan por tipo: imágenes, videos, audios, documentos y notas de voz
Los contenidos se organizan por tipo: imágenes, videos, audios, documentos y notas de voz

WhatsApp se ha consolidado como uno de los principales repositorios de fotografías, videos, audios y documentos en los teléfonos móviles, especialmente en los dispositivos Android.

No obstante, una gran parte de los usuarios desconoce dónde se almacenan estos archivos, cómo acceder a ellos o de qué forma consultar datos clave como su origen y fecha de envío, lo que puede complicar tanto la gestión del espacio disponible como la localización de contenidos específicos.

En los teléfonos Android, los archivos multimedia enviados o recibidos a través de WhatsApp se guardan de manera automática en una carpeta específica del sistema. Según indica el Centro de Ayuda de la aplicación, esta se ubica en la ruta WhatsApp/Archivos multimedia dentro de la memoria interna del dispositivo.

WhatsApp funciona como uno de los principales espacios de almacenamiento de archivos multimedia.

En aquellos equipos que no cuentan con suficiente almacenamiento interno o que tienen configurada una memoria externa, dicha carpeta se aloja directamente en la tarjeta SD o en una tarjeta SD externa.

Dentro de esta estructura, el servicio de mensajería organiza los contenidos según su tipo: imágenes, videos, audios, documentos y notas de voz. Precisamente, estas últimas suelen generar confusión entre los usuarios, ya que la carpeta donde se almacenan permanece oculta de forma predeterminada.

Haga esta configuración en su celular para evitar que el almacenamiento se consuma comenzando año

Sin embargo, es posible acceder a ella mediante un explorador de archivos, ingresando manualmente a la ruta /WhatsApp/Media/WhatsApp Voice Notes, donde se conservan los mensajes de voz enviados y recibidos.

Más allá del almacenamiento físico, la aplicación también permite consultar información detallada sobre los archivos multimedia directamente desde cada conversación.

Para ello, basta con abrir un chat, tocar el nombre del contacto o del grupo y acceder a la sección “Archivos, enlaces y docs”. Allí, los contenidos se muestran organizados por categorías y, de forma predeterminada, se visualizan tanto los archivos enviados como los recibidos.

WhatsApp tiene una alternativa al envío tradicional que conserva la calidad del video.
Muchos usuarios desconocen la ubicación exacta de las fotos, videos y audios.

Conocer cómo y dónde se almacenan estos archivos no solo facilita la recuperación de contenidos importantes, sino que también contribuye a una mejor administración del espacio disponible en el dispositivo.

