WhatsApp da la bienvenida al 2026 con nuevas funciones festivas que añaden un toque más personal y dinámico a las conversaciones

Faltan pocas horas para que el 2025 quede atrás y darle la bienvenida a un nuevo año, una noche en la que personas de todo el mundo aprovechan para plantearse nuevos propósitos, sueños y metas tanto a nivel personal como profesional. En ese contexto, las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, cobran especial relevancia durante estas fechas significativas.

A lo largo de este día, los usuarios no pasan por alto la importancia de comunicarse con sus seres queridos, amigos, familiares, pareja e incluso compañeros de trabajo. Por ello, la plataforma de Meta, gracias a su practicidad y a su interfaz sencilla, se convierte en una herramienta clave para que mensajes y notas de voz lleguen a su destinatario de forma rápida y efectiva.

Los mensajes de felicitación y las frases cortas son algunas de las opciones más utilizadas para estas celebraciones; sin embargo, muchos usuarios prefieren acompañarlos con animaciones, emojis, stickers y efectos especiales que aporten un toque de personalización y cercanía.

Los usuarios utilizan desde mensajes breves hasta recursos visuales como emojis, animaciones, stickers y efectos especiales para personalizar sus saludos. Foto: 123RF

En ese sentido, y para dar la bienvenida al 2026, WhatsApp lanzó su última actualización del año. Entre las novedades, destaca la incorporación de un paquete especial de stickers, diseñado para que los usuarios puedan expresar su entusiasmo por la llegada del nuevo año mediante imágenes temáticas y actualizadas, permitiendo compartir mensajes festivos de manera más creativa.

A esto se suman nuevos efectos para videollamadas, que incluyen fuegos artificiales, confeti y animaciones de estrellas. Estas opciones pueden activarse durante las llamadas y aportan un ambiente de celebración que acompaña las reuniones virtuales de fin de año.

Otra de las funciones destacadas es el regreso de las reacciones con confeti animado. Al responder a un mensaje con el emoji de confeti, se activa una animación especial.

Por primera vez, WhatsApp también habilitó stickers animados en las actualizaciones de estado. Con diseños especiales alusivos al 2026, los usuarios pueden compartir mensajes de Año Nuevo de una forma más visual.

Gracias a su facilidad de uso, WhatsApp se consolida como una de las principales plataformas para compartir mensajes. Foto: WhatsApp

Además de las opciones festivas, la aplicación ofrece herramientas pensadas para quienes organizan celebraciones. Entre ellas se encuentra la posibilidad de crear eventos dentro de los chats grupales, fijarlos para mantenerlos visibles, recopilar confirmaciones de asistencia y mantener informados a todos los participantes.

Finalmente, WhatsApp resalta el uso de notas de voz y videos como una alternativa para capturar y compartir momentos con quienes no pudieron asistir a la celebración, fortaleciendo el vínculo y manteniendo la cercanía a pesar de la distancia.