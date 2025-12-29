Tecnología

Mensajes y frases cortas para enviar por WhatsApp y celebrar el Año Nuevo con sus seres queridos

El servicio de mensajería es una herramienta práctica para comunicarse con amigos y familiares en estas fechas especiales.

Redacción Tecnología
29 de diciembre de 2025, 4:52 p. m.
Con la llegada del Año Nuevo, millones de personas en todo el mundo recurren a WhatsApp como su principal medio de comunicación.
Con la llegada del Año Nuevo, millones de personas en todo el mundo recurren a WhatsApp como su principal medio de comunicación. Foto: Getty Images

WhatsApp es una aplicación de mensajería que ha ganado gran protagonismo en los últimos años gracias a su practicidad y efectividad a la hora de compartir mensajes, notas de voz, realizar llamadas o videollamadas, así como enviar archivos multimedia. Estas funciones la han convertido en una herramienta útil no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional.

Como resultado, los usuarios han ido integrando WhatsApp cada vez más en su vida cotidiana. Una muestra de ello es que se ha consolidado como uno de los servicios más utilizados para comunicarse en fechas especiales, como el Año Nuevo, cuando se envían mensajes y frases cortas para expresar sentimientos y emociones a los seres queridos.

WhatsApp permite que los mensajes lleguen en tiempo real. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La aplicación es intuitiva, accesible y está instalada en la mayoría de los teléfonos móviles, lo que la convierte en una herramienta práctica. Además, no requiere grandes conocimientos tecnológicos, algo especialmente valorado en fechas en las que se busca compartir buenos deseos sin complicaciones.

Asimismo, funciona las 24 horas del día, por lo que resulta ideal para enviar un mensaje de “¡Feliz Año Nuevo!” justo a la medianoche. Sin embargo, es precisamente en esta época cuando los usuarios buscan mensajes más creativos y originales, que aporten un toque de personalización a sus felicitaciones.

En este contexto, SEMANA consultó con ChatGPT algunas ideas de frases ideales para darle la bienvenida al 2026. Estas fueron algunas de las sugerencias:

  • “¡Feliz Año Nuevo! Que este año venga cargado de salud, amor y éxitos.”
  • “Brindemos por nuevos comienzos. ¡Feliz año!”
  • “Que los próximos 12 meses estén llenos de bendiciones.”
  • “Un nuevo año, nuevas oportunidades. ¡Feliz Año Nuevo!”
  • “Gracias por estar siempre. Que este nuevo año nos regale más momentos juntos. ¡Feliz Año Nuevo!”
  • “Que la unión, el amor y la alegría sigan siendo el motor de nuestra familia. ¡Feliz 2026!”
  • “Brindo por un año más a su lado. ¡Los quiero mucho! Feliz Año Nuevo.”
  • “Le deseo un próspero Año Nuevo, lleno de éxitos personales y profesionales.”
  • “Que el nuevo año traiga grandes logros y nuevas oportunidades. ¡Feliz Año Nuevo!”
  • “Gracias por el trabajo en equipo durante este año. Mis mejores deseos para el próximo.”
En fechas especiales como Navidad y Año Nuevo, muchos usuarios sienten la necesidad de personalizar la aplicación.
WhatsApp también permite comunicarse con varias personas al mismo tiempo. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Por último, la plataforma también permite comunicarse con varias personas al mismo tiempo a través de grupos familiares o de amigos, lo que facilita compartir buenos deseos de forma colectiva y hace que el proceso sea aún más sencillo.

