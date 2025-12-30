Mejor no los envié; los mensajes poco sensibles que no debería compartir por WhatsApp en año nuevo

A pocas horas del Año Nuevo, es normal que los celulares se llenan de notificaciones, audios y cadenas que buscan celebrar el cierre de un ciclo y el inicio de otro, sin embargo, en medio de los buenos deseos y los saludos afectuosos, también circulan mensajes que pueden resultar incómodos o poco empáticos.

Los comentarios que minimizan pérdidas o situaciones difíciles

Frases como “deje el pasado atrás” o “el nuevo año lo cura todo” son algunos de aquellos que se envían con buena intención pero pueden resultar insensibles para personas que han atravesado pérdidas familiares, rupturas o problemas de salud.

Mensajes que invitan a “pasar la página” suelen ignorar realidades emocionales aún abiertas. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Mensajes que trivializan estas experiencias pueden generar distancia en lugar de consuelo.

Preguntas incómodas sobre dinero, trabajo o metas personales

El inicio del año suele venir acompañado de interrogantes sobre logros pendientes: “¿ya consiguió trabajo?”, “¿este año sí va a ahorrar?” o “¿cuándo piensa cambiar de rumbo?”.

Este tipo de mensajes, frecuentes en grupos familiares o de amigos, pueden ejercer presión innecesaria y exponer situaciones personales que no todos desean compartir.

Cuando el reenvío sustituye al mensaje personal

El envío de memes o imágenes repetidas, especialmente aquellas que circulan de forma masiva cada fin de año, sin añadir un saludo personal, también puede percibirse como un gesto impersonal o poco considerado.

Imágenes repetidas sin un mensaje propio pueden diluir la intención del saludo festivo. Foto: Getty Images

Aunque suelen compartirse con ánimo festivo, recibir el mismo contenido una y otra vez, sin una palabra dirigida directamente al destinatario, resta cercanía al mensaje y puede transmitir desinterés, justo en una fecha asociada a la conexión y los buenos deseos.

Bromas fuera de lugar y audios excesivos

Los chistes sobre fracasos, edad, peso o estado civil, así como los audios largos enviados a la medianoche, no siempre son bien recibidos.

Lo que para algunos es humor, para otros puede ser una falta de respeto o una invasión a su descanso. En fechas sensibles, la línea entre la broma y la incomodidad suele ser más delgada.