Tecnología

Mejor no los envié; los mensajes poco sensibles que no debería compartir por WhatsApp en año nuevo

El inicio del Año Nuevo multiplica los mensajes en WhatsApp, aunque no todos resultan oportunos o empáticos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

31 de diciembre de 2025, 3:14 a. m.
La avalancha de saludos digitales de fin de año también incluye textos que pueden generar incomodidad.
La avalancha de saludos digitales de fin de año también incluye textos que pueden generar incomodidad. Foto: Getty Images / Meta - WhatsApp

A pocas horas del Año Nuevo, es normal que los celulares se llenan de notificaciones, audios y cadenas que buscan celebrar el cierre de un ciclo y el inicio de otro, sin embargo, en medio de los buenos deseos y los saludos afectuosos, también circulan mensajes que pueden resultar incómodos o poco empáticos.

Los comentarios que minimizan pérdidas o situaciones difíciles

Frases como “deje el pasado atrás” o “el nuevo año lo cura todo” son algunos de aquellos que se envían con buena intención pero pueden resultar insensibles para personas que han atravesado pérdidas familiares, rupturas o problemas de salud.

WhatsApp tiene una alternativa al envío tradicional que conserva la calidad del video.
Mensajes que invitan a “pasar la página” suelen ignorar realidades emocionales aún abiertas. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Mensajes que trivializan estas experiencias pueden generar distancia en lugar de consuelo.

Preguntas incómodas sobre dinero, trabajo o metas personales

El inicio del año suele venir acompañado de interrogantes sobre logros pendientes: “¿ya consiguió trabajo?”, “¿este año sí va a ahorrar?” o “¿cuándo piensa cambiar de rumbo?”.

Tecnología

Así es el ritual para ‘salir de deudas’ en 2026, según la inteligencia artificial

Tecnología

El mensaje ‘prohibido’ que no debe abrir; podría ser víctima de una estafa en fin de año

Tecnología

Inteligencia artificial responde cuál es el ritual más efectivo que debe hacer este 31 de diciembre para encontrar pareja

Tecnología

Elon Musk admitió que YouTube es mejor que X en un aspecto: el magnate ordenó “subir los pagos”

Tecnología

Por primera vez en la historia, la “Radio del Juicio Final” tuvo un nuevo sonido que desconcertó al mundo

Tecnología

¿Se cayó el internet? Estas son las soluciones rápidas que puede aplicar desde casa

Tecnología

Si usa auriculares con frecuencia, tenga cuidado con los excesos: podría estar en riesgo su salud auditiva

Tecnología

Día de los Santos Inocentes 2025: las bromas más efectivas para enviar por WhatsApp

Tecnología

Si quiere evitar interferencias en la conexión a internet durante la noche de Navidad, aplique este sencillo ajuste en su router

Tecnología

Gemini trae una nueva herramienta para Gmail con la capacidad de que los mensajes sean “de un vistazo”

Este tipo de mensajes, frecuentes en grupos familiares o de amigos, pueden ejercer presión innecesaria y exponer situaciones personales que no todos desean compartir.

Qué debe hacer si su celular está en el listado de teléfonos celulares que no tendrán WhatsApp en 2026

Cuando el reenvío sustituye al mensaje personal

El envío de memes o imágenes repetidas, especialmente aquellas que circulan de forma masiva cada fin de año, sin añadir un saludo personal, también puede percibirse como un gesto impersonal o poco considerado.

WhatsApp, una popular aplicación de mensajería, puede estar consumiendo una cantidad significativa de almacenamiento, lo que dificulta la gestión de los recursos del teléfono.
Imágenes repetidas sin un mensaje propio pueden diluir la intención del saludo festivo. Foto: Getty Images

Aunque suelen compartirse con ánimo festivo, recibir el mismo contenido una y otra vez, sin una palabra dirigida directamente al destinatario, resta cercanía al mensaje y puede transmitir desinterés, justo en una fecha asociada a la conexión y los buenos deseos.

Bromas fuera de lugar y audios excesivos

Los chistes sobre fracasos, edad, peso o estado civil, así como los audios largos enviados a la medianoche, no siempre son bien recibidos.

Lo que para algunos es humor, para otros puede ser una falta de respeto o una invasión a su descanso. En fechas sensibles, la línea entre la broma y la incomodidad suele ser más delgada.

Más de Tecnología

Reducir el uso del crédito aparece como uno de los principales objetivos financieros del nuevo año.

Así es el ritual para ‘salir de deudas’ en 2026, según la inteligencia artificial

Mensajes que prometen pagos o beneficios suelen ocultar intentos de estafa.

El mensaje ‘prohibido’ que no debe abrir; podría ser víctima de una estafa en fin de año

Entre cadenas y reenvíos, algunos mensajes de Año Nuevo pierden sensibilidad frente a realidades personales.

Mejor no los envié; los mensajes poco sensibles que no debería compartir por WhatsApp en año nuevo

Entre las cábalas de fin de año, un ritual destaca por su relación con el compromiso.

Inteligencia artificial responde cuál es el ritual más efectivo que debe hacer este 31 de diciembre para encontrar pareja

Las quejas por ingresos desiguales llevaron a la red social X a revisar su sistema de pagos.

Elon Musk admitió que YouTube es mejor que X en un aspecto: el magnate ordenó “subir los pagos”

La transmisión que rara vez varía sorprendió a oyentes de todo el mundo.

Por primera vez en la historia, la “Radio del Juicio Final” tuvo un nuevo sonido que desconcertó al mundo

Lo primero es probar la conexión en varios equipos, como teléfonos móviles y computadoras.

¿Se cayó el internet? Estas son las soluciones rápidas que puede aplicar desde casa

Los factores más determinantes de daño auditivo siguen siendo el volumen y el tiempo total de exposición.

Si usa auriculares con frecuencia, tenga cuidado con los excesos: podría estar en riesgo su salud auditiva

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Gemini lanza nueva función que permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial: así puede hacerlo

El documento “Paz Electoral Compromete a la Procuraduría para actuar como garante de un proceso libre y seguro.

Fact-checking efectivo: cuándo y cómo reducir la difusión de noticias falsas en redes sociales

Noticias Destacadas