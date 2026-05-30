Cursos para DJ y producción musical gratuitos en Bogotá: inscríbase en nueva convocatoria de Idartes

Cada vez son más los jóvenes que se acercan al campo musical, ya no solo como una actividad de distracción o un hobbie, sino para profesionalizarse y tener un conocimiento mucho más tecnificado. Una de las ramas a las que muchos han volteado a ver es la de la producción musical y el mundo DJ.

¿Cómo estudiar gratis en Bogotá?

Sin embargo, cumplir esta tarea no es nada fácil, porque este mundo es bastante desconocido para muchos, que no comprenden como funcionan los equipos y los programas o software para la producción de la música y también para la reproducción de la misma y la mezcla. Recientemente, se conoció sobre el lanzamiento de un nuevo curso para quienes quieren aprender de estas habilidades.

Bogotá abre curso gratuito para aprender mezcla, tornamesismo y producción DJ en Crea La Pepita. Foto: Getty Images

El Instituto Distrital de las Artes recientemente lanzó una nueva convocatoria dentro del programa CREA, en el que se enseñarán técnicas de mezcla, tornamesismo y exploración sonora. Esta iniciativa busca promover el acceso a la formación artística.

Vacaciones de mitad de año en Bogotá: fechas clave para el receso de colegios distritales

El curso de formación DJ se llevará en Crea La Pepita, ubicado en Los Martires, en donde, además se aprenderá la creación de sesiones en vivo. Tenga en cuenta que la convocatoria incluye aprendices o personas con conocimientos intermedios.

El curso está disponible para mayores de 13 años, se llevará a cabo en la dirección Cra 25 No. 10 - 78, en los horarios de lunes de 3:00 pm a 5:00 pm y jueves de 3:00 pm a 5:00 pm.

Jóvenes mayores de 13 años podrán formarse en técnicas DJ y creación de sesiones en vivo gracias a nueva convocatoria del Idartes. Foto: AFP

Para inscribirse, es importante que se registre en el siguiente link, en el que deberá poner sus datos personales y además dejar allí consignada la fotocopia del documento de identidad, certificado de afiliación a salud y una foto de un recibo de servicio público, sea luz, agua o gas.

¿La educación moderna está perdiendo habilidades esenciales? “Generaciones con mayores dificultades”

Tenga en cuenta que en el portal CREA también puede acceder a otros cursos disponibles.

El programa CREA lanzó una nueva oportunidad para quienes sueñan con entrar al mundo de la producción musical y las mezclas profesionales. Foto: Adobe stock